OGLASILA SE POLICIJA

Maloljetnik teško ozlijeđen nakon uporabe pirotehnike kod Jastrebarskog: U bolnici je

Maloljetnik teško ozlijeđen nakon uporabe pirotehnike kod Jastrebarskog: U bolnici je
Zagreb: Dozvoljeno koristenje pirotehnike od 27.12.-1.1. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Do ozljeđivanja je došlo jučer oko 16 sati kada je maloljetnik u dvorištu kuće zapalio pirotehničko sredstvo - raketu

Maloljetnik na jastrebarskom području zadobio je prvog dana nove godine teške ozljede prstiju ruke prilikom uporabe pirotehnike - rakete, zbog čega mu je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, izvijestila je u petak zagrebačka policija (PUZ).

Do ozljeđivanja je došlo jučer oko 16 sati kada je maloljetnik u dvorištu kuće zapalio pirotehničko sredstvo - raketu.

Nakon pružanja liječničke pomoći zadržan je na liječenju.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestio je PUZ.  

