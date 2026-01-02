Do ozljeđivanja je došlo jučer oko 16 sati kada je maloljetnik u dvorištu kuće zapalio pirotehničko sredstvo - raketu
OGLASILA SE POLICIJA
Maloljetnik teško ozlijeđen nakon uporabe pirotehnike kod Jastrebarskog: U bolnici je
Maloljetnik na jastrebarskom području zadobio je prvog dana nove godine teške ozljede prstiju ruke prilikom uporabe pirotehnike - rakete, zbog čega mu je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, izvijestila je u petak zagrebačka policija (PUZ).
Do ozljeđivanja je došlo jučer oko 16 sati kada je maloljetnik u dvorištu kuće zapalio pirotehničko sredstvo - raketu.
Nakon pružanja liječničke pomoći zadržan je na liječenju.
Na mjestu događaja obavljen je očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestio je PUZ.
