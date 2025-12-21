Maloljetnik u Istri vozio prejaki romobil, našli mu i pirotehniku

Maloljetnik, kojega je umaška policija zaustavila tijekom provođenja pojačanih mjera u sklopu akcije ''Mir i dobro'' 19. prosinca oko 13.45 sati u blizini osnovne škole u Umagu, ostao je bez romobila i devet komada pirotehnike kategorije F2 čije je korištenje zabranjeno mlađima od 18 godina.

Naime, maloljetnika su zatekli kako upravlja električnim romobilom, čija snaga motora iznosi 2000 W, odnosno više od dopuštene.

Iz istarske policije podsjećaju da ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama o čemu bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile, trebali voditi računa.

- Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, građanima prijeti novčana kazna od 130 eura. Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h - kažu iz istarske policije.

Također, napominju kako maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti samo pirotehnička sredstva F1 kategorije, dok pirotehnička sredstva F2 kategorije mogu koristiti samo stariji od 18 godina i to isključivo u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Ističu i da je uporaba, posjedovanje i nabava petardi u potpunosti zabranjena, neovisno o godinama i vremenskom razdoblju.

Zbog svega navedenog protiv maloljetnika će pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

O događaju će obavijestiti nadležni zavod za socijalni rad, a roditelje su upozorili na njihove dužnosti i odgovornosti nadziranja djeteta.