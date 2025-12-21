Obavijesti

News

Komentari 0
APELIRAJU NA RODITELJE

Maloljetnik u Istri vozio prejaki romobil, našli mu i pirotehniku

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 1 min
Maloljetnik u Istri vozio prejaki romobil, našli mu i pirotehniku
Foto: Profimedia/Ilustracija

Zbog upravljanja prejakim romobilom maloljetniku prijeti kazna od 130 eura. Također, upozorili su roditelje na njihove dužnosti i odgovornosti, obavijestili su i nadležni centar za socijalni rad

Maloljetnik, kojega je umaška policija zaustavila tijekom provođenja pojačanih mjera u sklopu akcije ''Mir i dobro'' 19. prosinca oko 13.45 sati u blizini osnovne škole u Umagu, ostao je bez romobila i devet komada pirotehnike kategorije F2 čije je korištenje zabranjeno mlađima od 18 godina.

Naime, maloljetnika su zatekli kako upravlja električnim romobilom, čija snaga motora iznosi 2000 W, odnosno više od dopuštene. 

Iz istarske policije podsjećaju da ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama o čemu bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile, trebali voditi računa.

TEŠKO JE OZLIJEĐENA Tinejdžerice na Lošinju pale s romobila. Jednu je helikopter prevezao u bolnicu u Rijeku
Tinejdžerice na Lošinju pale s romobila. Jednu je helikopter prevezao u bolnicu u Rijeku

- Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, građanima prijeti novčana kazna od 130 eura. Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h - kažu iz istarske policije.

Također, napominju kako maloljetnici stariji od 14 godina mogu koristiti samo pirotehnička sredstva F1 kategorije, dok pirotehnička sredstva F2 kategorije mogu koristiti samo stariji od 18 godina i to isključivo u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja. Ističu i da je uporaba, posjedovanje i nabava petardi u potpunosti zabranjena, neovisno o godinama i vremenskom razdoblju.

OPREZNO S ROMOBILIMA! Maloljetnik na romobilu udario srnu kod Koprivnice: On je teško ozlijeđen, a srna je uginula
Maloljetnik na romobilu udario srnu kod Koprivnice: On je teško ozlijeđen, a srna je uginula

Zbog svega navedenog protiv maloljetnika će pokrenuti prekršajni postupak pred nadležnim sudom zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

O događaju će obavijestiti nadležni zavod za socijalni rad, a roditelje su upozorili na njihove dužnosti i odgovornosti nadziranja djeteta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje
TRAGEDIJA TIJEKOM NOĆI

U stravičnoj nesreći u Kutini poginula dva mladića, imali su 23 i 27. Policija objavila detalje

Noćas, oko 1.20 sati, u Ulici Aleja Vukovar u Kutini dogodila se teška prometna nesreća s kobnim ishodom, u kojoj su život izgubile dvije osobe
Temelj moderne Hrvatske: Kako je nastao Božićni Ustav, pravni štit i mač nacije na pragu rata
PUT DO PRVOG USTAVA

Temelj moderne Hrvatske: Kako je nastao Božićni Ustav, pravni štit i mač nacije na pragu rata

Sve je počelo u ljeto 1990. godine, samo nekoliko mjeseci nakon povijesnih izbora na kojima je pobijedio HDZ. Predsjedništvo tada još Socijalističke Republike Hrvatske predložilo je Saboru donošenje novog, demokratskog Ustava
Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih
STRAVA NA DURMITORU

Nesreća na žičari u Crnoj Gori: Strani turisti ispali iz košare na ski liftu, ima mrtvih

Jedna osoba je poginula, a druga je teško ozlijeđena u stravičnoj nesreći koja se danas dogodila na žičari na Savinom Kuku na Durmitoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025