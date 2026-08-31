Obavijesti

News

Komentari 1
NIJE IMAO KACIGU

Maloljetnik u Slatini pao s el. romobila i teško se ozlijedio: Imao je alkohola u krvi

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Maloljetnik u Slatini pao s el. romobila i teško se ozlijedio: Imao je alkohola u krvi
Foto: PU virovitičko-podravska
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Virovitica, nakon čega je hitnom helikopterskom medicinskom službom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Policija je objavila detalje prometne nesreće u Slatini u kojoj je maloljetnik teško ozlijeđen nakon pada s električnog romobila.

-  Krećući se kolnikom, pritom noseći zaštitnu kacigu na glavi, maloljetnik nije prilagodio brzinu kretanja vozila, uslijed čega je izgubio nadzor i pao zajedno s električnim romobilom na kolnik - navodi policija.

'OVO TREBA ZABRANITI' NEVJEROJATNO Romobilom vozio kroz tunel na riječkoj obilaznici: 'To treba zabraniti'
NEVJEROJATNO Romobilom vozio kroz tunel na riječkoj obilaznici: 'To treba zabraniti'

U krvi su mu izmjerili 0,61 promila alkohola.

- U prometnoj nesreći maloljetnik je zadobio teške tjelesne ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica, nakon čega je hitnom helikopterskom medicinskom službom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece
TUŽNA VIJEST

Preminula Kristina Kovačević Hitrec, autorica 'Maminog bloga' i majka šestero djece

U javnosti je privukla veliku pažnju otvorenim progovaranjem o temama majčinstva te obitelji...
Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'
THOMPSON U VUKOVARU

Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".
Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca
ČETVERO NA LIJEČENJU

Zbog virusa Zapadnog Nila 'Štampar' najavio hitne mjere uništavanja komaraca

Na širem području pronalaska zaraženih ptica provodit će se uništavanje razvojnih oblika komaraca u vodama i svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih komaraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026