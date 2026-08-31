Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Virovitica, nakon čega je hitnom helikopterskom medicinskom službom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.
NIJE IMAO KACIGU
Maloljetnik u Slatini pao s el. romobila i teško se ozlijedio: Imao je alkohola u krvi
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Policija je objavila detalje prometne nesreće u Slatini u kojoj je maloljetnik teško ozlijeđen nakon pada s električnog romobila.
- Krećući se kolnikom, pritom noseći zaštitnu kacigu na glavi, maloljetnik nije prilagodio brzinu kretanja vozila, uslijed čega je izgubio nadzor i pao zajedno s električnim romobilom na kolnik - navodi policija.
U krvi su mu izmjerili 0,61 promila alkohola.
- U prometnoj nesreći maloljetnik je zadobio teške tjelesne ozljede te mu je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Virovitica, nakon čega je hitnom helikopterskom medicinskom službom prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.
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