Maloljetnik vozio moped u Biogradu, tablice je prekrio s trakom. Prijeti mu velika kazna

Policija je u ponedjeljak u 14 sati u Biogradu zaustavila moped kojim je upravljao maloljetnik bez kacige i bez dozvole. Uz to, registracijska oznaka na mopedu je bila prekrivena ljepljivom trakom.

- Nakon prekršajne obrade, protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu uz novčanu kaznu od 1.870,00 eura i izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 3 mjeseca - navodi policija.

U Zadru je noćas policija zaustavila vozača (27) koji je zatim odbio testiranje na droge i vađenje krvi i urina.

- Također je utvrđeno da je vozilu isteklo važenje prometne dozvole. Vozač i vozilo su isključeni iz prometa. Zbog utvrđenih prekršaja, 27-godišnjak je kažnjen novčanom kaznom od 1.580,00 eura - naveli su.