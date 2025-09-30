Obavijesti

NIJE IMAO KACIGU

Maloljetnik vozio moped u Biogradu, tablice je prekrio s trakom. Prijeti mu velika kazna

Nakon prekršajne obrade, protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu uz novčanu kaznu od 1.870,00 eura i izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 3 mjeseca, navodi policija

Policija je u ponedjeljak u 14 sati u Biogradu zaustavila moped kojim je upravljao maloljetnik bez kacige i bez dozvole. Uz to, registracijska oznaka na mopedu je bila prekrivena ljepljivom trakom.

- Nakon prekršajne obrade, protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu uz novčanu kaznu od 1.870,00 eura i izrečenu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 3 mjeseca - navodi policija.

