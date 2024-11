Nevjerojatno! Divljake koje sumnjiče da su mlatili strane radnike u Splitu pustili su kući

Sudac istrage splitskog Županijskog suda odredio je privremene mjere trojici maloljetnka koje sumnjiče za napad na strane radnike u Splitu te su pušteni na slobodu dok je u odnosu na osumnjičenog mlađeg punoljetnika odredio ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru, izvijestilo je Državno odvjetništvo.

Općinsko državno odvjetništvo tražilo je određivanje istražnog zatvora protiv četvorice osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja nedjelja pa je najavilo žalbu protiv odluke kojom su trojici maloljetnika određene privremene mjere.

Tužiteljstvo je izvijestilo da je sudac istrage na prijedlog državnog odvjetnika ispitao dvojicu 16-godišnjaka i godinu starijeg mladića koje sumnjiči da su počinili kaznena djela teške tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede u pokušaju i oštećenja tuđe stvari.

Četvoricu osumnjičenika, među kojima je 18-godišnjak, sumnjiči se da su u petak, postupajući dogovorno te motivirani nesnošljivošću prema osobama druge rasne pripadnosti i nacionalnog podrijetla, kamenjem gađali indijskog državljanina koji je obavljao poslove dostavljača.

Potom ga je jedan od 16-godišnjaka udarao šakama po glavi i nogama po tijelu pri čemu je oštećenik zadobio laku tjelesnu ozljedu.

Mlađeg punoljetnika i 16-godišnjaka terete da su iste večeri metalnim šipkama udarali i teško ozlijedili nepalskog dostavljača kojem su oštetili moped i mobitel.

Tijekom petka navečer u Splitu su, izvijestila je policija zabilježena četiri napada na strane radnike. Prvi se dogodio na Mertojaku, a nakon toga su uslijedila još tri - u Bračkoj ulici, gdje je stranom radniku slomljena ruka, potom na Putu Plokita, te u Ulici Vladimira Nazora.

U KBC-u Split se doznaje da su nakon sukoba na splitskom ulicama u petak navečer zaprimljene tri osobe. Hrvatski državljanin (16) je zadobio posjekotinu, dok je strani državljanin (41) dobio površinske ozljede šake, a 30-godišnjem strancu je slomljena ruka.

Dvojica maloljetnika dobila su nadzor Centra za socijalnu skrb, a jedan smještaj u popravni dom. On je, sumnja se, sudjelovao u dva napada, piše Dalmatinski portal.

Podsjećamo, u sramotnom napadu, o kojem su pisali i nepalski mediji, jednom je stranom radniku iz Nepala slomljena ruka.

- Dvojica mladića, koji su mi izgledali kao tinejdžeri, prešli su cestu kako bi došli na moju stranu ulice. Odmah sam usporio i nadao se da će samo proći, no počeli su me udarati po cijelom tijelu metalnom šipkom. Sve je počelo s udaranjem po desnoj ruci, a onda su nastavili i po glavi. Nosili su sve crno i maske preko lica pa sam vidio samo njihove oči. Pitao sam ih više puta 'Brate, zašto me tučeš?', ali oni nisu rekli ni riječi nego su samo nastavili - rekao je napadnuti Nepalac za Jutarnji list.

- Sada se bojim jer nisam mislio da će se ovako nešto dogoditi. Jako sam uplašen. Kada se vratim u formu, ponovno ću raditi jer sam zadovoljan uvjetima rada i zaradom. Ali nema sumnje, ako se ovakve stvari nastavljaju događati, odustat ću od posla. Nema tog novca zbog kojeg ću živjeti ovako - poručio je.

Ovo je puno priopćenja Državnog odvjetništva...

"Dežurni zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu je 10. studenog 2024., proveo dokaznu radnju prvog ispitivanja osumnjičenog hrvatskog državljanina (2006.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju iz članka 118. stavak 1. i 2. u svezi članka 34. Kaznenog zakona/11, kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavak 1. i 2. KZ/11 i kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. i 3. KZ/11.

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu je, na prijedlog državnog odvjetnika, proveo ispitivanje trojice maloljetnih hrvatskih državljana (2008., 2007. i 2008.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju iz članka 118. stavak 1. i 2. u svezi članka 34. Kaznenog zakona/11, kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavak 1. i 2. KZ/11 i kaznenog djela oštećenja tuđe stvari iz članka 235. stavak 1. i 3. KZ/11.

Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici (2006., 2008., 2007. i 2008.) 8. studenog 2024., u Splitu, postupajući zajednički i dogovorno te motivirani nesnošljivošću prema osobama druge rasne pripadnosti i nacionalnog podrijetla, kamenjem gađali indijskog državljanina koji je obavljao poslove dostavljača, nakon čega ga je jedan od osumnjičenika (2008.), osnovano se sumnja, udarao šakama po glavi i nogama po tijelu (oštećenik je zadobio laku tjelesnu ozljedu).

Osnovano se sumnja da su dvojica osumnjičenika (2006. i 2008.) 8. studenog 2024. u Splitu, postupajući zajednički i dogovorno, motivirani nesnošljivošću prema osobama druge rasne pripadnosti i nacionalnog podrijetla, metalnim šipkama udarali nepalskog državljanina koji je obavljao poslove dostavljača, kao i da su mu oštetili moped i mobilni uređaj (oštećenik je zadobio tešku tjelesnu ozljedu).

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon ispitivanja, predložilo sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora protiv četvorice osumnjičenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Sudac istrage odredio je trojici maloljetnika privremene mjere, a Općinsko državno odvjetništvo će podnijeti žalbu protiv ovakve odluke suca istrage. Sudac istrage odredio je ročište za odlučivanje o istražnom zatvoru u odnosu na mlađeg punoljetnika."