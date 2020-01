Malvasija pobjegao u Njemačku sve dok se ne 'smiri situacija'?

Istraga masakra u splitskom Varošu nastavlja se uobičajenim tempom: ni blizu nisu gotova naložena vještačenja, između ostalih toksikološko za osumnjičenog trostrukog ubojicu Filipa Zavadlava (25), ali i telekomunikacijsko koje treba pokazati je li se eventualno mladić dogovorio naći sa žrtvama, balističko, psihijatrijsko-psihološko...

U međuvremenu se u Splitu nastavlja saslušavanje svjedoka, potencijalnih očevidaca strašnog zlodjela. Filip Zavadlav je pucajući iz kalašnjikova, dvjestotinjak metara od Prokurativa, izrešetao Marina Bobana (25) i Juricu Torlaka (38). Prema izjavama svjedoka, navodno je ubojica pljunuo na nepokretno tijelo žrtve.

Ubrzo je u Radmilovićevoj ponovno zapucao, ovaj put je s dva metka u leđa ubio Marina Ožića Paića (25), koji je vozio skuter Suzuki Burgman. Kako se do sada doznalo od svjedoka, iako je u tim trenucima vladala panika među stanovništvom koje je bježalo i skrivalo se od rafala, a to je izjavio i Stanislav Zavadlav, mlađi Filipov brat, Ožića Paića nije namjeravao likvidirati. Navodno ga je zamijenio za Jerka Malvasiju, ispred čije obiteljske kuće u Kamenitoj je također “navratio”: na videosnimci mladić naoružan automatskim oružjem skreće u slijepi dio ulice, ni 20 metara dalje Kamenita završava ispred kuće Jerka Malvasije. No Filip Zavadlav se nije tog dana susreo s njim...

Upravo se iskaz Jerka Malvasije u istrazi očekuje s posebnom pozornošću, sve zanima što će reći na događaje te subote, kao i u danima koji su prethodili stravičnom zločinu. Njegov iskaz bi mogao rasvijetliti dio motiva osumnjičenog. Zasad će se morati pričekati jer nije još ispitan, a Malvasija, prema neslužbenim informacijama, odnedavno uopće nije u Hrvatskoj. Navodno se sklonio u Njemačku. Čeka se još jedan važan svjedok, ključan za uhićenje osumnjičenog. U pitanju je radnik splitskog Centra za socijalnu skrb koji je odmah pomislio da je mladić s oružjem upravo Filip. Djelatnik CSS-a, naime, zna povijest obitelji Zavadlav. Navodno u spisu u Centru postoje zabilježene prijetnje i zlostavljanja kojima su bili izloženi članovi obitelji Zavadlav zbog duga koji je napravio Stanislav kupujući drogu.