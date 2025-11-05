Mamdani pobijedio na izborima za New York pa poručio Trumpu: 'Znam da gledaš, pojačaj zvuk'

Demokrati pobijedili u New Yorku, Virginiji i New Yerseyju

Demokrati su u utorak pobijedili u tri izborne utrke na prvim velikim izborima otkako je Donald Trump ponovno preuzeo predsjedničku dužnost, dajući ugroženoj stranci priliku zamaha dok se priprema za kongresne međuizbore sljedeće godine.

U New Yorku je Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalist, pobijedio u utrci za gradonačelnika, okončavši meteorski i neočekivani uspon od malo poznatog državnog zastupnika do jedne od najvidljivijih demokratskih osoba u zemlji.

Mamdani će postati prvi muslimanski gradonačelnik najvećeg američkog grada. Pobijedio je bivšeg demokratskog guvernera Andrewa Cuoma (67), koji se kandidirao kao neovisni kandidat nakon što je izgubio nominaciju od Mamdanija na primarnim izborima. Oba kandidata nosila su politički teret. Mamdani se suočio s kritikom zbog identificiranja kao demokratski socijalist i zbog prošlih izjava o Izraelu i policijskoj upravi New Yorka, dok je Cuomova ostavka iz 2021. zbog optužbi za seksualno uznemiravanje zasjenila njegov potencijalni povratak.

Na općim izborima kandidirao se i republikanac Curtis Sliwa.

"Svako jutro budit ću se s jednom svrhom - učiniti ovaj grad boljim za vas nego što je bio dan prije", poručio je Mamdani u pobjedničkom govoru pa se obratio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

„Znam da gledaš, pojačaj zvuk“, rekao je.

Naime, Trump je ranije zaprijetio da će uskratiti savezna sredstva New Yorku ako Mamdani pobijedi na izborima za gradonačelnika te je pozvao njujorške Židove da glasaju protiv njega, kandidata krajnje lijevog krila Demokratske stranke.

"Svaki Židov koji glasa za Zohrana Mamdanija (...) je glupa osoba!!!“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social, ocjenjujući da Mamdani "mrzi Židove".

Demokratkinje Abigail Spanberger i Mikie Sherrill nove su guvernerke Virginije i New Jerseyja, a pobjedu su izborile s uvjerljivom prednošću.

"Poslali smo poruku svijetu da je Virginia 2025. godine izabrala pragmatizam umjesto stranačke pripadnosti“, rekla je u svom pobjedničkom govoru Spanberger, koja je postala prva žena guvernerka te savezne države, koju je posljednje četiri godine vodio republikanac Glenn Youngkin, ali gdje Trump nikada nije pobijedio na predsjedničkim izborima.

Bivša kongresnica i agentica CIA-e pobijedila je republikansku kandidatkinju Winsome Earle-Sears. "Izabrali smo naš Commonwealth umjesto kaosa."

U New Jerseyju, demokratska zastupnica SAD-a Mikie Sherrill, umjerena političarka s vojnim iskustvom, prvi put izabrana u Kongres na međuizborima 2018. tijekom prvog mandata predsjednika Trumpa, pobijedila je republikanskog poduzetnika i bivšeg državnog zastupnika Jacka Ciattarellija.

Ove tri izborne utrke smatraju se kao barometar kako Amerikanci reagiraju na Trumpovih burnih devet mjeseci na vlasti, a poslužile su i kao test različitih demokratskih kampanja uoči 2026. godine.