Mamić: 'Pa ja bih trebao dobiti Nobelovu nagradu, a ne da mi se montira ovakav postupak'

Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić gostovao je u RTL-u Danas, nakon što je USKOK pokrenuo istragu protiv bivšeg pomoćnika ministra financija Branka Šegona i bivšeg zamjenika ravnateljice Porezne uprave Tihomira Kralja zbog sumnje na trgovanje utjecajem. USKOK ih sumnjiči da su Mamiću nudili 500.000 eura u zamjenu za povoljan pravosudni epilog u vrijeme kada je Slavko Linić bio ministar financija. Cijelu priču pokrenuo je sam Mamić kada je na jednoj od svojih konferencija za medije teško opružio spomenuti dvojac.

Mamić je kazao kako ga je 'ugodno iznenadio postupak USKOK-a' jer su pokrenuli tu istragu. Tvrdi da su mu Šegon i Kralj dolazili u Ljubuški nudeći mu povoljan ishod kaznenog postupka u zamjenu za 500.000 eura. Dodaje da su se pozivali na suglasnost tadašnjih visokih dužnosnika, uključujući Slavka Linića i Mladena Bajića, te da su mu tvrdili da je postupak protiv njega namješten.

- Oni su mene tražili da im ja dam 500.000 eura, što sam ja rekao da nemam nikakav problem s tim, da ću im to dati. Ali oni su tražili da im ja to predam unaprijed, a ja to nisam htio. Rekao sam da imam loša iskustva i svaki put kad sam dao novac, da sam završio s optužnicom - rekao je Mamić.

Kazao je kako je prijavljivanjem sudaca on 'dobio jedno djelo' a njegov brat 'dva djela'.

- Pazite, anđeo koji se zove Zoran Mamić, ni kriv ni dužan, jer sam ga spomenuo da me vozio u autu prema Širokom Brijegu na sastanak gdje sam imao sa sucem Kvesićem i gdje sam rekao bratu da u jednom trenutku preda jednoj osobi u klubu novac. Niti je on znao kome ga dajem ni zašto niti me pitao. On može dobiti 10 godina zatvora jer sam ga ja slučajno spomenuo da je on bio u nekoj stvari koja je meni trebala biti pri ruci. Da mi je bio vozač ili da mi je posudio neke novce. Prema tome, što ću očekivati od takvog sustava? - kazao je Mamić.

Na pitanje je li ogorčen, Mamić je rekao: "Ne da sam ogorčen, ne znam kako sam uopće živ koliko sam ogorčen".

- Pratili ste moje suđenje od početka, neka mi netko objasni u ovoj Hrvatskoj kako sam to ja napravio zlodjelo ili moj brat, da smo mi presuđeni, a da u isto vrijeme proslavljeni sportaši koji su ni krivi ni dužni... jer, sad će ispasti da ja optužujem reprezentativce, Luku Modrića, a da Bog da se dogodilo meni ili mojoj djeci što bih ja želio njima. Ljudi niti su krivi ni dužni. Ali ako ja kažem sada, ako sam ja počinio djelo i moj brat, pa onda kako nisu oni počinili preko čijeg računa su novci kolali, a određena količina novca, i to u milijunima eura, je ostala još na računima jednoga od njih. Prema tome, ili smo svi u djelu ili nitko nije. Ali vidimo da je nekome država i pravosuđe maćeha, a nekome majka - rekao je bjegunac od hrvatskog pravosuđa.

Kazao je i kako bi trebao 'dobiti Nobelovu nagradu' za to što je otkrio i napravio 'da se lišimo ovih kriminalaca'.

- U Hrvatskoj vas ne zanima istina i jednostavno to što sam ja otkrio i što sam ja napravio da se lišimo ovih kriminalaca, pa ja bih trebao dobiti Nobelovu nagradu. Ja bih trebao predavač biti na pravosuđu, na fakultetu kako se doskočilo kriminalu, a ne da mi se montira takav postupak - izjavio je za RTL Danas.

Kaže da bi bio spreman vratiti se u Hrvatsku zato što "vjeruje u nju".

- Ali bio bih se spreman vratiti da mi netko vrati od početka postupak i da se vidi kakva je to montaža, da imam ravnopravnu situaciju - kazao je.