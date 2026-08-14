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OBITELJ ZAPLAKALA

Mangione priznao ubojstvo šefa UnitedHealthcarea: 'Ustrijelio sam gospodina Thompsona'

Piše HINA,
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Mangione priznao ubojstvo šefa UnitedHealthcarea: 'Ustrijelio sam gospodina Thompsona'
Foto: Barry Williams
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Thompsonova obitelji tvrdi da kazna koju Mangione dobije mora odgovarati ozbiljnosti takvog "gnusnog čina"

Luigi Mangione je pred federalnim sudom u New Yorku u petak priznao krivnju za ubojstvo Briana Thompsona, izvršnog direktora najvećeg američkog osiguravajućeg društva UnitedHealthcare. "Ujutro 4. prosinca ustrijelio sam gospodina Thompsona u Manhattanu te je preminuo", rekao je Mangione.

Mangione je priznao krivnju u sklopu savezne optužnice u vezi s Thompsonovim ubojstvom, piše BBC.

Pedesetogodišnji otac dvoje djece je ustrijeljen u leđa nakon što je izašao iz svog hotela u New Yorku 2024.

Thompsonova obitelji tvrdi da kazna koju Mangione dobije mora odgovarati ozbiljnosti takvog "gnusnog čina", dodajući da "ništa neće ublažiti bol prouzročenu gubitkom."

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Sutkinja je odredila izricanje kazne za 18. prosinca.

Njegovi odvjetnici sada nastoje poništiti postupak pred sudom savezne države New York, gdje je Mangione optužen za ubojstvo.

Ističu da se  pojedincu ne može dvaput suditi za isto kazneno djelo.

Mangione je 4. prosinca 2024. godine ustrijelio Thompsona, izvršnog direktora UnitedHealthcarea, u znak prosvjeda protiv američkog sustava zdravstvenog osiguranja.

Slučaj je potresao američku poslovnu zajednicu i cijelu zemlju te pokrenuo nacionalnu raspravu o stanju američkog zdravstva, pišu mediji.

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