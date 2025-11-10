Manje iseljavanja iz Njemačke u SAD od dolaska Trumpa na vlast

Od ponovnog dolaska Donalda Trumpa na vlast početkom godine osjetno se smanjio broj iseljavanja iz Njemačke u SAD dok se u isto vrijeme povećao broj preseljenja iz SAD-a u Njemačku, javlja Savezni ured za statistiku u Wiesbadenu u ponedjeljak.

Od siječnja do listopada ove godine iz Njemačke je u SAD emigriralo 17.100 osoba što je 18 posto manje nego u istom razdoblju prošle godine. Istodobno je broj migranata iz SAD-a u Njemačku porastao na 19.300 što je porast od 3,4 posto.

- Time se prvi put nakon 2021. više ljudi iz SAD-a doselilo u Njemačku nego obratno - priopćio je Savezni ured za statistiku.

U isto vrijeme je smanjen i broj turističkih putovanja iz SAD-a u Njemačku i obratno. Iako ukupni broj turističkih posjeta u Njemačkoj raste, trend se smanjuje kada su u pitanju turisti iz SAD-a kojih je ove godine zabilježeno 3,2 posto manje nego prošle. I Nijemci rjeđe (1,3 posto) putuju u SAD.

SAD, s preko pet milijuna putnika, ostaje odredište broj jedan kada su u pitanju letovi, ali se bilježi silazni trend.

Njemačke vlasti su u ožujku, nakon ponovljenih slučajeva vraćanja njemačkih državljana s graničnih prijelaza u zračnim lukama u SAD-u, upozorile kako viza u sklopu tzv. Waiver programa ne jamči i ulazak u SAD.