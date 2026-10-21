'Manolićevo izvješće o obrani Vukovara nije racionalno'

Povjerenstvo za analizu Izvješća Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara, koje je 2023. osnovao ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ističe kako se tzv. Manolićevo izvješće ne može prihvatiti kao racionalan i utemeljen pristup vrednovanja vukovarske obrane.

"Povjerenstvo je donijelo zaključak u kojem je istaknulo da se izvješće Komisije iz 1991. godine ne može prihvatiti kao racionalan, odgovoran i utemeljen pristup vrednovanja uloge vukovarske obrane i hrvatskih branitelja u obrani Vukovara te da se na temelju njega nisu mogli donositi pravni zaključci ni pokretati pravni postupci", izvijestio je potpredsjednik Vlade i ministar Medved na sjednici Vlade u srijedu.

Medved je podsjetio kako je u prosincu 1991. Državna komisija o pripremi i vođenju obrane Vukovara sačinila izvješće koje svojim sadržajem, odnosno izražavanjem sumnje u ulogu pojedinih važnih sudionika obrane Vukovara, "još uvijek pridonosi stvaranju percepcije njihove odgovornosti za slom obrane i okupaciju grada".

"Radi preispitivanja i analiziranja sadržaja navedenog izvješća, osnovali smo Povjerenstvo s ciljem donošenja zaključka o pripremi i vođenju obrane Vukovara, a na temelju danas poznatih činjenica i dokaza", naveo je Medved.

Dodao je kako su pri tome u obzir uzeti iskazi relevantnih suvremenika te su s povijesnim odmakom sagledane okolnosti i sveukupna složenost obrane grada.

U skladu s time, Vlada je u srijedu primila na znanje odluku o usvajanju zaključka Povjerenstva za analizu Izvješća Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara, koju je 20. prosinca 2023. donio Medved.

Izvješće Države komisije nije potvrdilo nijedno državno tijelo

U obrazloženju odluke, Ministarstvo branitelja dodatno je istaknulo kako Vukovar ima posebno važnu ulogu u stvaranju i obrani RH te predstavlja simbol otpora, žrtve i zajedništva u Domovinskom ratu, kao i da je obrana Vukovara od velikosrpske agresije 1991. godine u proteklih 35 godina bila predmet analiza i istraživanja državnih tijela i povjesničara.

Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara od 3. prosinca 1991., koje je izradila Komisija osnovana 18. studenoga 1991. i kojom je predsjedao tadašnji predstojnik Ureda za zaštitu ustavnog poretka RH Josip Manolić, jedan je od dokumenata koji svojim sadržajem još uvijek izazivaju reakcije i polemike, navedeno je.

U obrazloženju je također istaknuto kako su članovi Komisije u samom izvješću naveli da se njime "ne zatvara dalje ispitivanje i utvrđivanje činjenica" te da "Komisija drži osobito važnom dalju sustavnu analizu pojedinih problema i segmenata u obrani Vukovara ili pak sveukupne strategije obrane cjelokupnog hrvatskog teritorija".

To Izvješće pri tome nisu usvojili ni Vlada, ni Hrvatski sabor, niti je ono službeno prihvaćeno u nadležnim ministarstvima, a niti u Državnom odvjetništvu.

Ministarstvo branitelja također je podsjetilo kako je Odbor za unutarnju politiku i narodnu obranu na sjednici 27. prosinca 1991. raspravljao o Izvješću i zaključio da u njemu "nema niti jedne činjenice koja potvrđuje ili skida odgovornost s obrane Vukovara, već da je cjelokupni materijal napravljen na insinuacijama".

Vukovarski branitelji zaslužuju zahvalnost i poštovanje

Radi preispitivanja sadržaja Izvješća, Medved je u siječnju 2023. osnovao Povjerenstvo za njegovu analizu u koje su imenovani državni tajnik i glavni tajnik Ministarstva, državni tajnik u tadašnjem Ministarstvu pravosuđa i uprave, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata te četiri člana koji su suvremenici ratnih događaja iz 1991. godine i koji su u to vrijeme obnašali važne državne dužnosti.

Povjerenstvo je 20. prosinca 2023. donijelo zaključak u 12 točaka, koji je istoga dana svojom Odlukom usvojio ministar Medved, a kojom je određeno da će se odluka i zaključak dostaviti na znanje i daljnje postupanje saborskom Odboru za ratne veterane Hrvatskoga sabora te Vladi.

Osim da se Izvješće ne može prihvatiti kao racionalan i utemeljen pristup vrednovanju vukovarske obrane, Povjerenstvo je naglasilo strateško značenje obrane Vukovara za obranu Hrvatske te doprinos vukovarskih branitelja stvaranju slobodne i neovisne RH.

Istaknulo je i da vukovarski branitelji zaslužuju zahvalnost i poštovanje te da se prema Vukovaru, njegovoj obrani i njegovim braniteljima treba odnositi s posebnim uvažavanjem.