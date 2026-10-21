Obavijesti

News

Komentari 0
OBJAVILO POVJERENSTVO

'Manolićevo izvješće o obrani Vukovara nije racionalno'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
'Manolićevo izvješće o obrani Vukovara nije racionalno'
Vukovar: Vukovarski vodotoranj osvijetljen u noćnom ambijentu | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Medved je podsjetio kako je u prosincu 1991. Državna komisija o pripremi i vođenju obrane Vukovara sačinila izvješće koje svojim sadržajem, odnosno izražavanjem sumnje u ulogu pojedinih važnih sudionika obrane Vukovara, "još uvijek pridonosi stvaranju percepcije njihove odgovornosti za slom obrane i okupaciju grada"

Povjerenstvo za analizu Izvješća Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara, koje je 2023. osnovao ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, ističe kako se tzv. Manolićevo izvješće ne može prihvatiti kao racionalan i utemeljen pristup vrednovanja vukovarske obrane.

"Povjerenstvo je donijelo zaključak u kojem je istaknulo da se izvješće Komisije iz 1991. godine ne može prihvatiti kao racionalan, odgovoran i utemeljen pristup vrednovanja uloge vukovarske obrane i hrvatskih branitelja u obrani Vukovara te da se na temelju njega nisu mogli donositi pravni zaključci ni pokretati pravni postupci", izvijestio je potpredsjednik Vlade i ministar Medved na sjednici Vlade u srijedu.

Medved je podsjetio kako je u prosincu 1991. Državna komisija o pripremi i vođenju obrane Vukovara sačinila izvješće koje svojim sadržajem, odnosno izražavanjem sumnje u ulogu pojedinih važnih sudionika obrane Vukovara, "još uvijek pridonosi stvaranju percepcije njihove odgovornosti za slom obrane i okupaciju grada".

NAKIT, NOVAC... 'Pljačkaši grobova' iskopali kraj Vukovara 1400 predmeta s arheoloških nalazišta: Uhitili ih
'Pljačkaši grobova' iskopali kraj Vukovara 1400 predmeta s arheoloških nalazišta: Uhitili ih

"Radi preispitivanja i analiziranja sadržaja navedenog izvješća, osnovali smo Povjerenstvo s ciljem donošenja zaključka o pripremi i vođenju obrane Vukovara, a na temelju danas poznatih činjenica i dokaza", naveo je Medved.

Dodao je kako su pri tome u obzir uzeti iskazi relevantnih suvremenika te su s povijesnim odmakom sagledane okolnosti i sveukupna složenost obrane grada.

U skladu s time, Vlada je u srijedu primila na znanje odluku o usvajanju zaključka Povjerenstva za analizu Izvješća Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara, koju je 20. prosinca 2023. donio Medved.

Izvješće Države komisije nije potvrdilo nijedno državno tijelo

U obrazloženju odluke, Ministarstvo branitelja dodatno je istaknulo kako Vukovar ima posebno važnu ulogu u stvaranju i obrani RH te predstavlja simbol otpora, žrtve i zajedništva u Domovinskom ratu, kao i da je obrana Vukovara od velikosrpske agresije 1991. godine u proteklih 35 godina bila predmet analiza i istraživanja državnih tijela i povjesničara.

Izvješće Državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara od 3. prosinca 1991., koje je izradila Komisija osnovana 18. studenoga 1991. i kojom je predsjedao tadašnji predstojnik Ureda za zaštitu ustavnog poretka RH Josip Manolić, jedan je od dokumenata koji svojim sadržajem još uvijek izazivaju reakcije i polemike, navedeno je.

U obrazloženju je također istaknuto kako su članovi Komisije u samom izvješću naveli da se njime "ne zatvara dalje ispitivanje i utvrđivanje činjenica" te da "Komisija drži osobito važnom dalju sustavnu analizu pojedinih problema i segmenata u obrani Vukovara ili pak sveukupne strategije obrane cjelokupnog hrvatskog teritorija".

To Izvješće pri tome nisu usvojili ni Vlada, ni Hrvatski sabor, niti je ono službeno prihvaćeno u nadležnim ministarstvima, a niti u Državnom odvjetništvu.

Ministarstvo branitelja također je podsjetilo kako je Odbor za unutarnju politiku i narodnu obranu na sjednici 27. prosinca 1991. raspravljao o Izvješću i zaključio da u njemu "nema niti jedne činjenice koja potvrđuje ili skida odgovornost s obrane Vukovara, već da je cjelokupni materijal napravljen na insinuacijama".

Vukovarski branitelji zaslužuju zahvalnost i poštovanje 

Radi preispitivanja sadržaja Izvješća, Medved je u siječnju 2023. osnovao Povjerenstvo za njegovu analizu u koje su imenovani državni tajnik i glavni tajnik Ministarstva, državni tajnik u tadašnjem Ministarstvu pravosuđa i uprave, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata te četiri člana koji su suvremenici ratnih događaja iz 1991. godine i koji su u to vrijeme obnašali važne državne dužnosti.

Povjerenstvo je 20. prosinca 2023. donijelo zaključak u 12 točaka, koji je istoga dana svojom Odlukom usvojio ministar Medved, a kojom je određeno da će se odluka i zaključak dostaviti na znanje i daljnje postupanje saborskom Odboru za ratne veterane Hrvatskoga sabora te Vladi.

Osim da se Izvješće ne može prihvatiti kao racionalan i utemeljen pristup vrednovanju vukovarske obrane, Povjerenstvo je naglasilo strateško značenje obrane Vukovara za obranu Hrvatske te doprinos vukovarskih branitelja stvaranju slobodne i neovisne RH.

Istaknulo je i da vukovarski branitelji zaslužuju zahvalnost i poštovanje te da se prema Vukovaru, njegovoj obrani i njegovim braniteljima treba odnositi s posebnim uvažavanjem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg
PROMJENA VREMENA

Danas opasnost od obilnih kiša. A evo kad nam stiže prvi snijeg

Riječani se pripremaju za obilne kiše i moguće snježne oborine u gorju, dok nadležne službe poduzimaju mjere za osiguranje sigurnosti u prometu tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta.
Ovo su Eurojackpot rezultati
84. kolo

Ovo su Eurojackpot rezultati

Provjerite najnovije rezultate Eurojackpota za 84. kolo od 20. listopada 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, iznose dobitaka i najavu sljedećeg jackpota
STRAVA U ISTRI Curici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka!
UŽAS

STRAVA U ISTRI Curici filter u bazenu povukao kosu. Prebacili je helikopterom u KBC Rijeka!

Maloljetna turistkinja iz Njemačke se tijekom ronjenja približila zidnom filteru na dubini od oko jednog metra i gotovo stradala. Pomogli su joj član obitelji i gošća hotela, koji su djevojčici pružali reanimaciju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026