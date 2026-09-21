Maras kritizirao Kranjčevićevu: 'Koji arhitekt može reći da je to normalno?' Pratitelji ga napali

"Uskoro će biti gotov stadion u Kranjči. Ovo je primjer koji zorno pokazuje što se dogodi kada se brza politička realizacija stavi ispred humane gradnje. Stanari na Trešnjevci će nažalost platiti najveću cijenu tog kompromisa. Pogledajte stambene zgrade udaljene svega 30-tak metara od masivnih tribina. I tako sa tri stane stadiona. Koji arhitekt može reći da je ovo normalno. Kao da smo negdje u Africi ili Južnoj Americi gdje urbanizam uopće ne postoji nego se gradi, onako redom. Ovaj stadion je prije 100 godina i u međuvremenu renoviran više puta. Postojao je i postoji još valjan razlog zašto je imao jednu veću tribinu i jednu manju. I takav je bio preveliki infrastrukturni objekt za centar grada.", poručio je u objavi na Facebooku nekadašnji SDP-ovac i bivši saborski zastupnik Gordan Maras.

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U nastavku objave je iznio još kritika...

- Sada, stisnuta željom da nešto konkretno pokažu nakon 6 godina, gradska vlast u Zagrebu je isforsirala gradnju objekta koji je za tu lokaciju neprilagođen. Jedina prednost mu je što se najbrže mogao izgraditi upravo tu. Na štetu kvalitete života stanara na Trešnjevci. Da ne spominjem da je tik uz njega izgrađeno i novo kazalište od 350 mjesta. Tzv. HNK 2. Stvarno kompatibilno. Urbanizam na žalost u Zagrebu određuju politički prioriteti, a ne potrebe građana. I što se toga tiče zadnjih 30 godina se ništa nije promijenilo. Bio na vlasti HDZ, Bandić ili Tomašević - napisao je Maras.

A njegova objava izazvala je velik broj komentara. Većina se nije baš složila s njim...

"Ne gradi se ne valja. Gradi se opet ne valja. Kaj je tebi došlo ?", "Očito nisi bio u Engleskoj ", "Ne vidim da se susjedi, stanari žale na novi stadion. Naprotiv. Žale se samo jalni političari...", "Ti očito nisi baš putovao", "Vi niste bili u Barceloni ili Madridu gdje se nalaze stadioni Camp Nou ili Santiago Bernabeu i tamo nitko ne lupa i kritizira." "Nacija smo bezveznih kritizera", pisali su mu u komentarima.

Nakon toga se Maras oglasio još jednom

- Nakon moje objave o novom stadionu u Kranjčevićevoj (pardon projekt se navodno zove Rekonstrukcija i dogradnja, a ne izgradnja novog), gdje sam iznio kritike na neprimjerenost veličine građevine u odnosu na lokaciju i prometnu povezanost napali su me "stručnjaci" za sportsku infrastrukturu. Argument im je bio da po cijelom svijetu postoje stadioni u centru grada. Istina, postoje. Postoji još jedan i u Zagrebu. Razlika je u tome da vrlo rijetko negdje u svijetu postoji primjer da je kapacitet istih dogradnjom ili izgradnjom dignut za više od 100%. Molim takve primjere kako bi mi pokazali da je to normalno ili uobičajeno. Teško da će ih itko naći jer mi ih AI nije uspio pokazati. Stadion u Kranjčevićevoj je imao kapacitet 5000 mjesta, a sada će imati 12000. Također stadioni o kojima pričaju su građeni prije 50 i više godina tako da predstavljaju arhitekturu koja se prakticirala u prošlosti. Da bi takav stadion funkcionirao cijele godine, on mora biti na takav način i projektiran. Ovaj naš nije. Parking, prometnice, prostor jednostavno nisu dovoljno veliki za ovakav stadion. Razlog zbog kojeg je izgrađen je opravdan. Da se može graditi novi u Maksimiru. I ja to želim jer Zagreb i Hrvatska zaslužuju moderan i reprezentativan stadion, a ne sramotu koju trenutno imamo - napisao je Maras.

Odmah je nastavio:

- Moja je jedina opaska bila da se mogla naći bolja lokacija, trajalo bi nešto duže ali rješenje bi bilo održivije. Problem je što vlast želi slike što prije, a stadion se ne gradi za dvije ili četiri godine, za ovu ili onu vlast, nego će tu ostati zauvijek. Zato još jednom govorim, ne postoji primjer ili su vrlo rijetki primjeri kao što je naš. Da netko podigne kapacitet novog stadiona za više od 100% na istoj parceli u središtu grada. Tako da vas molim da komentirate sa manje strasti i vrijeđanja jer nitko nije protiv razvoja, ali bi svatko trebao razmišljati kako će taj razvoj izgledati. Ne samo danas nego i za buduće generacije. Nisu valjda važnije slike za neku od kampanja od toga što prostor oko te građevine može podnijeti. Vrlo rado ću otići na utakmicu Dinama tamo kad se Kranjčevićeva otvori i mislim da Zagreb zaslužuje još manjih stadiona, npr. u Dubravi, Sesvetama ili zapadnom dijelu grada da ne mislite da sam protiv razvoja naše sportske infrastrukture. Pozdrav - poručio je Maras u novoj objavi...