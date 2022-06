Marić: Hrvatska je spremna za uvođenje eura, u najkraćem roku smo ispunili sve uvjete

Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade i ministar financija održao je uvodno predavanje na konfenreciji kvaka24. 'Republika Hrvatska na putu prema europodručju s osvrtom na makroekonomsko okruženje' tema je na koju je pričao ministar.

- Sigurno danas u ovim okolostima velik je fokus svih nas skupa velik je fokus koje će biti cijene naftnih derivata - ističe ministar na početku te ističe da je bitno ublažiti pritisak infalacije.

- Stavili smo paket i set mjera u svrhu ublažavanja inflacije, a naglasak je na energentima i hrani - kaže ministar te dodaje kako javeći izdaci građamna upravo idu na te resurse.

Dotaknuo se i trenutno aktualne agresije na Ukrajinu i sankcije Ukrajini.

- Bili smo suočeni s jednom potencijalnom krizom, a to je bila problematika Sberbanke u Hrvatskoj - kaže Marić te dodaje da se razgovaralo o čak 8 milijardi kuna štednje.

Ministar ističe i pozitivne faktore unatoč neizvjesnoj istuaciji u svijetu: Nacionalni plan oporavka i otpornosti; uvođenje eura kao službene valute i put prema Schengenu.

- Hrvatska je spremna za uvođenje eura - kaže Marić te ističe kako smo u najkraćem roku ispunili sve kriterije.

Aktivnosti u narednom razdoblju - na putu prema euru: Dvojno iskazivanje, opskrba gotovim novcem eura i dvojni opticaj.

Ministar je prije konferencije govorio je o uvođenju eura u RH, kao i trenutačnoj situaciji inflacije.

- Od 5.rujna u RH obveza dvojnog iskazivanja cijena - euri. Zakonom predvidena određena izuzeca. Obveza će trajati do kraja iduće godine. Postoji mogućnost da trgovci i ranije krenu s dvojnim iskazivanjem cijena. Ostale odredbe pojasnit će na konferenciji. Što će bit s kreditima, depozitima, to sve treba građanima objasniti. Inflacija, kako zaustaviti rast cijena - strah od zaokruživanja cijena dat će određeni dodatni doprinos inflaciji. Da ne bude lovaca u mutnom koji ce dodatno povisiti cijene. Zato i je to dvojno iskazivanje cijena - govorio je ministar.

