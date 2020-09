Marić: 'Sada predstoji razdoblje evaluacija i analize ponuda'

<p>Ministar financija <strong>Zdravko Marić </strong>rekao je u srijedu vezano za Vladinu nabavu borbenih aviona da sada predstoji razdoblje evaluacija i analize ponuda, a nakon toga će se govoriti i o proračunu.</p><p>Vlada je u srijedu priopćila da je Međuresorno povjerenstvo zaprimilo ponude za nabavu višenamjenskog borbenog aviona od Švedske, SAD-a, Francuske i Izraela. Time je završila faza dostave ponuda i započeo proces evaluacije koji će trajati do kraja 2020. godine. </p><p>- Sada predstoji razdoblje evaluacija i analize ponuda, a nakon toga ćemo vidjeti i sve jasno komunicirati ovisno o mogućnostima što se od toga i može komunicirati - rekao je Marić novinarima nakon sjednice Vlade, dodavši da će sukladno tome onda govoriti i o proračunu.</p><p>Istaknuo je i da će se pritom voditi računa i o fiskalnom efektu i aspektu, "a isto tako i o nekakvom vremenskom horizontu, u smislu nekakvog otplatnog plana, te njihovog dolaska u Hrvatsku".</p><p>O tome ćemo sve kada budemo otvorili te ponude i vidjeli, odnosno Povjerenstvo, koje će se baviti s time, rekao je.</p><p>Vezano za planiranje nabavke aviona u proračuna, Marić je poručio da će to "sve na vrijeme raditi".</p><p>Ministar obrane <strong>Mario Banožić</strong> ranije je danas izjavio da će proces evaluacije trajati tri mjeseca prije nego što bude dovršen prijedlog koji će se uputiti Vladi. Potvrdio je da Hrvatska nabavlja 12 aviona te je najavio da će konačna odluka o ponudi biti spremna za Vladu do kraja godine.</p>