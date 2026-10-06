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briga o mentalnom zdravlju

Marija Vrhovski: Društvo nam nameće savršenstvo, ali ono ne postoji, postoje samo filteri...

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Marija Vrhovski: Društvo nam nameće savršenstvo, ali ono ne postoji, postoje samo filteri...
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Zagreb: Konferencija o mentalnom zdravlju "Dobro je biti dobro" | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Na konferenciji „Dobro je biti dobro“ saborska zastupnica Marija Vrhovski pozvala je na odustajanje od pritiska savršenstva i povratak stvarnom životu. Istaknula je važnost kvalitetnih odnosa, odmora bez grižnje savjesti i pravodobnog traženja pomoći.

Briga o mentalnom zdravlju počinje u svakodnevnom životu, u odnosima s ljudima, kretanju, odmoru i postavljanju realnih ciljeva. To je središnja poruka konferencije „Dobro je biti dobro“, u organizaciji Zajednice žena „Katarina Zrinski“ Grada Zagreba.

- Briga o mentalnom zdravlju ne počinje tek kada se pojavi problem. Počinje svakodnevno, u odnosima s ljudima, kretanjem, odmorom, postavljanjem realnih ciljeva i, kada nam je potrebno, traženjem pomoći. Upravo je to glavna poruka konferencije ‘Dobro je biti dobro’ – da o mentalnom zdravlju trebamo brinuti prije nego što nastane problem- poručila je saborska zastupnica Marija Vrhovski. Konferenciji su nazočili i ministrica zdravstva Irena Hrstić te glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.

U obraćanju okupljenima saborska zastupnica Marija Vrhovski istaknula je kako puna dvorana pokazuje potrebu za razgovorom o ovoj temi tijekom cijele godine, a ne samo uoči Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. listopada.

- Briga počinje postavljanjem realnih ciljeva jer svi živimo ubrzano rastrgani između obveza i onda nam još društvo nameće moraš biti savršen. Ne, ne moraš jer savršenstvo ne postoji, postoje samo filteri i zato treba odustati od lažnog savršenstva i vratiti se realnom životu- rekla je Vrhovski. 

Poseban naglasak stavila je na pažnju koju posvećujemo bližnjima: izdvajamo li vrijeme da ih doista saslušamo ili u žurbi samo prolazimo pokraj njih. Jednako je važno, naglasila je, posvetiti vrijeme sebi i dopustiti si odmor bez grižnje savjesti.

Govoreći o pritiscima svakodnevice, upozorila je na očekivanje da, unatoč brojnim obvezama i ubrzanom načinu života, uvijek moramo biti savršeni. Postavljanje ostvarivih ciljeva i prihvaćanje vlastitih granica dio su svakodnevne brige o sebi.

Vrhovski je također naglasila da, kada se pojavi problem s kojim se ne možemo nositi sami, pomoć treba potražiti na vrijeme. Traženje pomoći, poručila je, znak je odgovornosti prema sebi, a ne slabosti.

Program konferencije obuhvatio je dva panela. Prvi, „Sustav, podrška i zajednička odgovornost“, bio je posvećen zakonodavnom i strateškom okviru, dostupnoj podršci i odgovornosti zajednice. U njemu su sudjelovali Zrinka Mužinić Bikić, Danijela Štimac Grbić, Ivana Portolan Pajić i Tin Pongrac.

Drugi panel, „Od znanja do prakse – zajedno za bolje sutra“, usmjerio se na iskustva stručnjaka koji svakodnevno rade s pacijentima, djecom i obiteljima te na praktična rješenja. Sudionici su bili Ante Bagarić, Vanja Slijepčević Saftić, Marijeta Ćelić i Mario Jovković. Oba panela moderirala je novinarka i urednica Antonija Stupar Jurkin.

Konferencijom je istaknuto da je mentalno zdravlje sastavni dio ukupnog zdravlja. Otvoren razgovor, kvalitetni odnosi, svakodnevne navike i pravodobno traženje stručne pomoći važni su dijelovi brige o sebi i izgradnje zajednice koja pruža podršku.

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