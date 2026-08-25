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Sumnjivi kamioni, bageri... Što je zakopano na Rakitovcu? O ovome su 24sata pisala 2025.

Piše Laura Šiprak,
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Sumnjivi kamioni, bageri... Što je zakopano na Rakitovcu? O ovome su 24sata pisala 2025.
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Foto: Privatna arhiva/24 sata
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Gospićani su zabrinuti i zbog gradskog odlagališta Rakitovac koje nije u planu sanacije opasnog otpada. 24sata su još 2025. pisala o sumnjivim kamionima koji tamo odlažu opasan otpad

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost zaprimio je ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću. No u planu sanacije nema ništa o gradskom odlagalištu Rakitovac gdje se, kako je 24sata prvi objavio još u travnju 2025. godine, također zakopavao i odlagao opasni otpad. 

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Bager rasipa plastični i opasni otpad u Gospiću 01:06
Bager rasipa plastični i opasni otpad u Gospiću | Video: privatna arhiva

U ovom slučaju uhićen je bračni par Šincek, supruga zlatara Franciska Dodić, Antonija Bauk, Mileta Stevanović, jedan vozač te djelatnik Komunalca Gospić. Donosimo snimke i fotografije kamiona koji od PPK Velebit, s vrećama otpada, dolaze na gradsko odlagalište Rakitovac, udaljeno oko kilometar, i istresaju otpad. 

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Istovar plastičnog i opasnog otpada na gradsko odlagalište u Gospiću 00:20
Istovar plastičnog i opasnog otpada na gradsko odlagalište u Gospiću | Video: privatna arhiva

Na zelenoj prikolici kamiona piše 'Tehnix', kako se zove tvrtka pokojnog Đure Horvata.

On nije nepoznat organima progona, EPPO ga je teretio u aferi Sortirnica, kad se sumnjalo da je bio upleten u namještanje natječaja da posao gradnje sortirnice otpada u Mihačevoj Dragi kraj Rijeke pripadne njegovoj tvrtki, i to po uvećanim cijenama. Nakon što je preminuo, tvrtka Tehnix odlučila se na priznanje krivnje, pa su novčano kažnjeni s 400.000 eura, a u proračun su već vratili 319.341 euro. Tehnix je 2021. godine isporučio tvrtki Komunalac Gospić dva vozila, međutim, ona su specijalizirana vozila za otpad, bijela su i imaju natpis 'Komunalac Gospić'. Kamion u pitanju ne djeluje kao službeni kamioni te gradske tvrtke. Također, može ga se vidjeti na snimkama oko silosa. 

Na fotografijama su i crveni te bijelo-žuti kamion koji ostavljaju otpad u vrećama iz silosa na gradskom odlagalištu te se vraćaju u prostor oko silosa kojim su upravljali Šincekovi. 

Upravo je to dokaz da su Šincekovi, Dodićka i ekipa, uz zakapanje otpada u prirodu, pretrpavanje silosa do vrha, odlagali otpad i na gradsko odlagalište.

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