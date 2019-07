Marijan je naš kralj lopova: Ima 'samo' 700 kaznenih prijava!

I među “profesionalnim” lopovima Puhalo se izdvaja kao osobito živopisan lik. Prema riječima članova njegove obitelji, po zatvorima “hoda” već 42 godine, a s krađama je počeo još kao maloljetnik.

Iz zatvora je izašao 7. ožujka

Početkom ožujka izašao je iz kaznionice nakon što je odslužio 15 godina zatvora, na koliko su objedinjene sve njegove pojedinačne presude, uglavnom zbog imovinskih delikata. Iza rešetaka je ponovno završio u subotu, 29. lipnja, zbog krađe vrijedne opreme koju je uzeo iz prostorija Kanala Ri u Rijeci.

- Nikad prije nismo imali ovakav slučaj. Znači, čovjek je ležerno ušetao u redakciju u sred dana, u 10.35. U svim prostorijama nalazio se netko, dok je u prostoriju snimatelja, u koju je on ušao, stalno netko ulazio i izlazio. No ni to ga nije omelo. Sa stolca na kojem se nalazio ruksak s opremom za javljanje uživo, vrijednom 100.000 kuna, otuđio je navedenu opremu i mobitel - kazao je Igor Rivetti, urednik riječkoga Kanala Ri.

Čim su primijetili krađu, sve su prijavili policiji te objavili snimku počinitelja s videonadzora.

Ukrao opremu za javljanje uživo

Na snimkama se vidi kako Puhalo, odjeven u traperice i blijedozelenu majicu kratkih rukava, s torbicom oko pojasa, otvara vrata i ulazi u redakciju. Osvrće se desno pa lijevo.

Puhalo na snimkama djeluje kao da nije svjestan nadzornih kamera koje prate svaki njegov pokret. Zahvaljujući snimci, a moguće i materijalnim tragovima koje je ostavio na mjestu zločina, riječka policija je već sljedećeg dana identificirala počinitelja. Locirali su ga, navodno, u Puli.

Istražiteljima je sve priznao

Kako doznajemo, Puhalo nije bježao od odgovornosti. Istražiteljima je odmah priznao krađu te im rekao gdje je odbacio ruksak s opremom. Čini se da Puhalo nije imao pojma što krade. Nakon što je otvorio ruksak i unutra, umjesto novca, zlata i sličnih predmeta na kojima može lako i brzo zaraditi, ugledao specijaliziranu tehniku, shvatio je da s njom ništa ne može te je se vrlo brzo riješio.

Noć je proveo u policijskoj jedinici za zadržavanje, a zatim su ga u nedjelju, 30. lipnja, doveli pred dežurnog suca Županijskog suda u Rijeci. Sudac je prihvatio prijedlog Općinskog državnog odvjetništva te Puhalu odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela.

Sud mu je dodijelio i branitelja po službenoj dužnosti, riječkog odvjetnika Arisa Šarunića.

- Sasvim sigurno ćemo se žaliti na odluku o istražnom zatvoru - kratko je potvrdio.

Točan broj kaznenih prijava koje je Puhalo sakupio u dugogodišnjem stažu jučer se nije mogao doznati. Prema neslužbenim izvorima, riječ je o broju od oko 700, dok se sam Puhalo prije 15 godina pohvalio je uspio sakupiti 749 prijava. Je li “napuhao” broj ili mu policija nije uspjela sve dokazati, ne zna se, sigurno je da je 2004. godine, prema službenoj policijskoj evidenciji, imao njih “tek” 570. Čini se da Puhalo voli pričati o svojim pothvatima.

- Ma kad ja tamo dođem, njihov terminal treba pet puta izlistavati da izbaci sve što imam - pričao je novinarima.

Srednju školu nikad nije završio, barem ne onu redovnu. Izučio je Marijan u zatvorima škole za konobara, KV vozača i stolara, no najdulje je radio dva mjeseca, u jednom pogrebnom poduzeću. Tamo je brusio lijesove.

Nije se Puhalo mnogo zamarao sakupljajući radni staž, radije se bacio na sakupljanje onog zatvorskog. Tako je do 2006. godine već imao 20 godina zatvorskog staža po hrvatskim zatvorima i kaznionicama.

- On vam je prošao sve hrvatske zatvore, bio je u zatvoru i u Jugoslaviji, na Golom otoku i Staroj Gradiški - uzrujano govori njegova majka odmahujući rukom. Marijanovu majku i sestru zatekli smo u stanu u oronuloj staroj zgradi kraj dvorca Erdödy u Jastrebarskom.

Iako Marijana ne poznaju svi u Jastrebarskom, većina Jaskanaca dobro zna za njega.

'Što je vama ukrao?'

- Ako je to onaj na kojeg mislim, živi u zgradi u parku, mislim da i taj objekt pripada dvorcu - govori nam mještanin koji živi u blizini. Na samom ulazu prvo srećemo njegova šogora.

- Poznajete li Marijana Puhala - pitamo predstavivši se.

- Nažalost, znam ga. Oženjen sam za njegovu sestru - govori muškarac te krene dozivati suprugu i punicu.

- Evo ti novinari, došli su zbog tvog brata - kaže i odlazi odmoriti se u hladovinu ispod drveta.

- Što je vama ukrao? - ispalila je kao iz topa. I njoj je dosta problema zbog Marijanovih krađa.

- Dva mjeseca ga nismo vidjeli. Zabrinuli smo se i prijavili policiji njegov nestanak - objašnjava zbog čega su Marijanova fotografija i podaci jučer još bili na stranicama nestali.hr.

Puhalo se s adrese u Jastrebarskom udaljio 21. svibnja. Nikome se nije javio, niti je njegova obitelj znala da se “smuca” po Rijeci sve dok ga ponovno nisu uhitili. Prema tim podacima, Puhalo je visok 175 centimetara, ima crnu kosu, ćelav je na tjemenu te je slabije tjelesne građe. S adrese u Jastrebarskom udaljio se odjeven u crnu kožnu jaknu, crnu majicu, plave traperice te crne tenisice.

Njegovu majku brinulo je što će Puhalo sad vrlo vjerojatno izgubiti 800 kuna minimalne naknade koju je uspio “iskamčiti”, a trebao je ići i na provjeru radne sposobnosti.

- Dobio je poziv s burze, sad će opet sve izgubiti - kaže sitna ispijena žena ne krijući tugu. Pitamo je da li se Marijan ženio.

- Hvala Bogu, nije. Još da i o tome brinem. Kaj je on za ženu i djecu? - govori žena svjesna da Marijan ima problem. I to ne samo s krađama, tiho priznaje da ima problem i s alkoholom.

Marijan nije završio školu, dodaje, jer je počeo bježati.

Nije prežalio 250.000 kuna

- Mi ni ne znamo gdje je sve krao. Najviše voli krasti novčanike. Novac zadrži, a novčanik i dokumente baci. Ali volio je krasti i novac - pričaju žene. Začudilo ih je što je Marijan išao krasti ruksak s opremom.

- Možda je mislio da ima neki novčanik unutra - kažu. Čude se i što je ušao u zgradu televizije krasti.

- Pa morao je znati da tamo ima kamera - govore uglas.

Inače, Puhalo se i sam hvalio da su mu specijalnost krađe u uredima. Tamo krade iz torbica, džepova, sa stolova...

Harao je po Ini, HEP-u, Ministarstvu financija, a svojedobno je tvrdio da je “peglao” karticu Ivice Račana dok je ovaj bio premijer. Javnost je za njega prvi put čula nakon što je pajserom u Samoboru pokušao orobiti bankomat. Nije uspio, a 250.000 kn, koliko je bilo u bankomatu, nikad nije prežalio.