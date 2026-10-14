Marijana Puljak nakon pete žrtve požara iz Omiša: 'Župan Boban mora dati ostavku...'

Marijana Puljak, saborska zastupnica, danas je ponovno zatražila ostavku splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana nakon što je danas preminula peta žrtva katastrofalnog požara na omiškom području. Kako kaže još uvijek nema odgovora na pitanje zašto tijekom požara nije aktiviran sustav za rano upozoravanje građana (SRUUK), plaćen više od osam milijuna eura.

- Otišao je još jedan čovjek… Peta žrtva ove strašne tragedije u Omišu - rekla je Puljak. Podsjetimo, KBC Split je objavio da je danas od posljedica ozljeda zadobivenih u kolovoškom požaru preminuo muškarac rođen 1956. godine.

Riječ je o petoj smrtnoj žrtvi požara koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje. U splitskoj bolnici i dalje se liječi još jedna ozlijeđena žena, čije je stanje stabilno.

- Peta žrtva, a odgovora na pitanje zašto sustav SRUUK, koji smo svi zajedno platili milijunima eura, nije aktiviran kad je bilo najpotrebnije, još uvijek nema - rekla je saborska zastupnica.

Također je podsjetila da je o tome uputila pitanja ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću i premijeru Andreju Plenkoviću.

- Tko je odgovoran? Detaljna pitanja uputila sam i ministru Božinoviću i premijeru Plenkoviću. Još čekam odgovore - rekla je.

Dodala je da nije moguće znati bi li pravodobno upozorenje spriječilo smrtne slučajeve, ali smatra da javnost ima pravo doznati zašto sustav nije korišten.

- Ne znamo bi li pravovremeno upozorenje promijenilo ishod, ali znamo da sustav postoji s razlogom. I imamo puno pravo znati zašto nije aktiviran - kaže Puljak.

Isto tako ponovno zahtjeva ostavku župana Blaženka Bobana, koji je na čelu županijskog Stožera civilne zaštite.

- Pet izgubljenih života, a nitko nije preuzeo odgovornost - poručila je. Posebno je kritizirala Bobanovo ranije objašnjenje da bi aktiviranje sustava SRUUK moglo izazvati dodatnu paniku i zakrčiti prometnice kojima su se kretali stanovnici i interventne službe.

- Zato ne odustajem od zahtjeva za ostavkom župana Bobana, koji je na čelu županijskog Stožera civilne zaštite i koji je neaktiviranje sustava opravdavao strahom od izazivanja panike - rekla je saborska zastupnica.

Dodala je i kako sustav koji je osmišljen da upozori i zaštiti građane nije tu da bi se izbjegla panika, nego da bi se spriječila tragedija.