Marijana Puljak udarila auto na parkingu i otišla. Prijavili su je svjedoci: 'Policija mi je došla'

Jučer mi se dogodila nezgodna situacija, napisala je na Facebooku predsjednica stranke Centar Marijana Puljak.

Dok je vozila unatrag na jednom splitskom parkingu, udarila je drugi auto i odvezla se. Prijavili su je svjedoci. Puljak tvrdi da nije bila svjesna da je udarila drugi auto.

- Prilikom vožnje unatrag i okretanja nehotice sam ogrebala drugo parkirano vozilo. Iako su senzori radili, ni ja ni suprug nismo osjetili niti čuli dodir s drugim vozilom, pa u tom trenutku uopće nisam bila svjesna da je došlo do kontakta. Policija me večeras kontaktirala jer su svjedoci prijavili događaj. Dala sam sve potrebne podatke i, naravno, preuzet ću odgovornost, platiti predviđenu kaznu i podmiriti štetu. Iskreno mi je žao zbog ove situacije i neugodnosti koju sam prouzročila vlasniku vozila. U politici, kao i u životu, mislim da je važno priznati pogrešku, pa makar ona bila i nenamjerna i nesvjesna, te snositi odgovornost za svoje postupke - objavila je Puljak.