Marijini obroci organiziraju utrku "Trčimo za obrok više". Sredstva idu gladnoj djeci

Humanitarna organizacija Marijini obroci organizira u nedjelju, 24. svibnja, dvanaestu humanitarnu utrku "Trčimo za obrok više" u zagrebačkom parku Bundek kako bi prikupila sredstva za prehranu djece u najsiromašnijim dijelovima svijeta, priopćili su u četvrtak organizatori.

Sve donacije prikupljene na utrci namijenjene su kuhinji "Zagreb, Hrvatska", otvorenoj u Beninu zalaganjem volontera i dobročinitelja iz Zagreba i okolice, u kojoj se svakodnevno osiguravaju obroci za 689 djece.

Prijave i program počinju u 9 sati, a dječja utrka na 800 metara starta u 10 sati. Preporučena kotizacija iznosi tri eura, bez obvezne prijave.

Utrka za odrasle na pet kilometara počinje u 10,30 sati, uz kotizaciju od 10 eura, a prijave su obvezne putem platforme Tracey. Organizatori navode da će svi prijavljeni sudionici moći na dar dobiti majicu Marijinih obroka.

Iz Marijinih obroka ističu da osiguravaju svakodnevni obrok u školi za tri milijuna djece u 16 zemalja te da su 22 eura dovoljna da jedno dijete cijelu školsku godinu prima obrok na mjestu obrazovanja.

Humanitarne utrke održat će se i u Splitu te Slavonskom Brodu dan ranije, 23. svibnja.