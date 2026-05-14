Obavijesti

News

Komentari 0
HUMANITARNA UTRKA

Marijini obroci organiziraju utrku "Trčimo za obrok više". Sredstva idu gladnoj djeci

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Marijini obroci organiziraju utrku "Trčimo za obrok više". Sredstva idu gladnoj djeci
Foto: Jaimi Joy

Sve donacije prikupljene na utrci namijenjene su kuhinji "Zagreb, Hrvatska", otvorenoj u Beninu zalaganjem volontera i dobročinitelja iz Zagreba i okolice, u kojoj se svakodnevno osiguravaju obroci za 689 djece

Humanitarna organizacija Marijini obroci organizira u nedjelju, 24. svibnja, dvanaestu humanitarnu utrku "Trčimo za obrok više" u zagrebačkom parku Bundek kako bi prikupila sredstva  za prehranu djece u najsiromašnijim dijelovima svijeta, priopćili su u četvrtak organizatori.

Sve donacije prikupljene na utrci namijenjene su kuhinji "Zagreb, Hrvatska", otvorenoj u Beninu zalaganjem volontera i dobročinitelja iz Zagreba i okolice, u kojoj se svakodnevno osiguravaju obroci za 689 djece.

Prijave i program počinju u 9 sati, a dječja utrka na 800 metara starta u 10 sati. Preporučena kotizacija iznosi tri eura, bez obvezne prijave.

PROMO Brač Run 2026 održat će se 20. i 21. lipnja donoseći jedinstveni “Brač outdoor vikend”
Brač Run 2026 održat će se 20. i 21. lipnja donoseći jedinstveni “Brač outdoor vikend”

Utrka za odrasle na pet kilometara počinje u 10,30 sati, uz kotizaciju od 10 eura, a prijave su obvezne putem platforme Tracey. Organizatori navode da će svi prijavljeni sudionici moći na dar dobiti majicu Marijinih obroka.

Iz Marijinih obroka ističu da osiguravaju svakodnevni obrok u školi za tri milijuna djece u 16 zemalja te da su 22 eura dovoljna da jedno dijete cijelu školsku godinu prima obrok na mjestu obrazovanja.

Humanitarne utrke održat će se i u Splitu te Slavonskom Brodu dan ranije, 23. svibnja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli
PLAKALA NA HODNIKU

Obrat na sudu! Djevojci koja je tukla Filipinca kaznena prijava? Pustili su je pa su je opet priveli

Policija je protiv djevojke (20) podnijela prekršajnu prijavu zbog narušavanja javnog reda i mira. No, nakon što se u postaju javila žrtva, povukli su prijavu i opet je uhitili
USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!
NOVA AFERA U SAVEZIMA

USKOK IH PROVJERAVA Karate savez od države naplatio već plaćeni smještaj natjecatelja!

Iako su strani natjecatelji preko svojih saveza plaćali smještaj na prvenstvu, državi je prikazano da je trošak od 300.000 eura platio Savez kako bi proračun pokrio više od pola tog troška. Tu je i misteriozni račun...
Uspon i pad plaže za orgije u Istri: 'Jeste li za jedan Triglav?'
DNEVNIK SODOME I GOMORE

Uspon i pad plaže za orgije u Istri: 'Jeste li za jedan Triglav?'

Plaža Punta križ opet izaziva zgražanje jer očito ima neku misterioznu privlačnost za one koji uživaju u ekshibicionističkom seksu. Naši su reporteri svojedobno bili na njoj i istražili zašto zabrane ne uspijevaju spriječiti swingere da tamo dolaze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026