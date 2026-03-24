Marin Miletić: Taksi agregatori gomilaju dugove pa zatvaraju tvrke. Država mora reagirati!

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić u utorak je ocijenio da su u autotaksi sektoru sustavni problem agregatorske tvrtke koje gomilaju dugove pa je tako tijekom 2025. 1.308 j.d.o.o.-ova ostavilo oko 55 milijuna eura obaveza prema državi koja bi, kaže, zbog toga trebala hitno reagirati. Riječ je, kaže, o obrascu u kojem se kroz agregatore gomilaju dugovi, a zatim izbjegavaju zatvaranjem tvrtki i otvaranjem novih.

„Ne govorimo o izoliranim slučajevima, nego o sustavu koji omogućuje izbjegavanje obveza i stvara ozbiljan fiskalni problem. Država mora osigurati jednake uvjete za sve“, poručio je Miletić te ustvrdio da "pošteni taksisti gube tržišnu utakmicu jer posluju po pravilima, za razliku od dijela tržišta koji ih zaobilazi".

Predstavnik taksista obrtnika Goran Privrat naglasio je da korijeni problema sežu u liberalizaciju tržišta 2018. i model poslovanja digitalnih platformi koje djeluju preko agregatora.

„Agregatori su središnji problem – tvrtke se otvaraju i zatvaraju, dugovi ostaju, a poslovanje se nastavlja. Cijene koje su često ispod razine isplativosti moguće su samo u sustavu u kojem dio tržišta ne plaća obveze“, ustvrdio je Privrat.

Iz Mosta su upozorili i na nedostatak sustavnog nadzora i prometnih inspektora na terenu, što potvrđuje primjer iz Pule gdje je u jednom nadzoru utvrđeno 65 prekršaja na 30 vozila, od kojih je 29 isključeno iz prometa. Dodatni problem su radni uvjeti vozača koji često rade bez osnovne sigurnosti, dok platforme poput Ubera i Bolta posluju preko agregatora bez jednakih poreznih i regulatornih obveza kao domaći prijevoznici.

Takvo stanje ima negativne posljedice na ugled Hrvatske kao turističke destinacije, na što upućuju i međunarodna upozorenja, istaknuli su u Mostu.

Miletić je stoga napomenuo da današnjom konferencijom za novinare tek počinju otvarati taj problema i uputio poziv nadležnim institucijama na hitno i koordinirano djelovanje.

Zajednički su zatražili objavu cjelovitih podataka o agregatorskim tvrtkama i njihovim dugovima, utvrđivanje odgovornosti za dugogodišnje nepravilnosti u sustavu, pojačan i učinkovit inspekcijski nadzor, kontrolu zakonitosti radnih odnosa, ujednačavanje poreznog i regulatornog tretmana svih sudionika na tržištu te hitno predstavljanje nacrta novog zakona i pokretanje javne rasprave.

"Bez jasnog zakonodavnog okvira, učinkovite provedbe i jednakih pravila za sve sudionike nije moguće uspostaviti održiv, pravedan i zakonit sustav autotaksi prijevoza", zaključili su iz Mosta.