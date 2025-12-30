Obavijesti

Vlada RH: Preraspodjelom proračuna 235,7 milijuna eura je osigurano za haubice i tenkove

Piše HINA.,
Zagreb: Održana sjednica Vlade Republike Hrvatske | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ministar Primorac ujedno je izvijestio da je u državnu riznicu danas uplaćeno nešto manje od milijardu i sedamdeset milijuna eura...

Vlada je u utorak donijela Odluku o preraspodjeli sredstava u Državnom proračunu za 2025. godinu, kojom osigurava 235,7 milijuna eura za nabavu haubica i tenkova.

Odlukom se preraspodjeljuju sredstva u ukupnom iznosu nešto manjim od 250 milijuna eura, rekao je ministar financija Marko Primorac.

Pritom se Ministarstvu obrane osigurava 235,7 milijuna eura za plaćanje predujma u 2025.godini za nabavu sustava samohodnih haubica CAESAR MK2 na kotačima i s pratećim sredstvima i sustavima, te za nabavu glavnog borbenog tenka Leopard 2A8, simulatora i logističke potpore s produženim jamstvom. 

ZADNJA SJEDNICA VLADE Plenković otkrio planove za 2026., evo i što poskupljuje: 'Borit ćemo se za veći standard'
Ministarstvu vanjskih i europskih poslova preraspodjeljuje se nešto manje od 14 milijuna eura u svrhu doprinosa Republike Hrvatske NATO-ovu Popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu (PURL). 

Riječ je o NATO-ovu mehanizmu kojim se koordinira nabava i isporuka obrambene opreme prema stvarnim potrebama Ukrajine.

Dvama odlukama osiguravaju se ukupna izdvajanja od 2,08 poto BDP-a za obranu.

Uplaćeno 1,07 milijardi eura iz NPOO-a

Ministar Primorac ujedno je izvijestio da je u državnu riznicu danas uplaćeno nešto manje od milijardu i sedamdeset milijuna eura, s osnove ispunjavanja svih indikatora povezanih sa sedmom tranšom Nacionalnog plana opravka i otpornosti.

Prethodno je na Vladinoj sjednici premijer Andrej Plenković izvijestio kako se danas očekuje uplata te sedme rate iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. To je najveća pojedinačna uplata iz Europskog proračuna Hrvatskoj od ulaska u EU prije preko 12 godina.

S njom ukupno isplaćeni iznos od početka provedbe NPOO-a doseže 6,4 milijarde eura.

Plenković je najavio da će uplaćena sredstva za NPOO biti usmjerena u gradnju, opremanje i modernizaciju vrtića i osnovnih škola po cijeloj Hrvatskoj, izgradnju plinske infrastrukture, obnovu zgrada od potresa u Zagrebu te Sisku i okolici, i energetsku učinkovitost, nabavu 30 novih tramvaja za javni prijevoz Zagrebu i Osijeku, nabavu autobusa na alternativni pogon za javni gradski i prigradski linijski promet itd.

