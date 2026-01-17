Obavijesti

POSTIGAO JE VELIKE STVARI

Mario Draghi dobio nagradu Karlo Veliki za doprinos Europi

Mario Draghi dobio nagradu Karlo Veliki za doprinos Europi
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Mario Draghi, bivši talijanski premijer i bivši čelnik Europske središnje banke, primit će prestižnu Međunarodnu nagradu Karlo Veliki za doprinos europskom jedinstvu, priopćili su u subotu organizatori

Upravni odbor nagrade pohvalio je 78-godišnjeg Draghija jer je "postigao velike stvari za Europu s jasnoćom cilja i nepokolebljivom odlučnošću". Odbor je naveo Draghijevo izvješće o europskoj konkurentnosti, objavljeno 2024. i nazvano po njemu.

U njemu je upozorio da Europska unija mora hitno postati inovativnija ili riskira zaostajanje za drugim ekonomskim silama poput Sjedinjenih Država i Kine.

Odbor nagrade stanje je nazvao "dramatičnim", navodeći: "Europa riskira da postane pijun drugih sila. Gospodarska snaga temelj je svega ostalog."

'RIJEČ JE O NAŠOJ BUDUĆNOSTI' Stranke centra u EP-u podržale Draghijevo izvješće o europskoj konkurentnosti: Stigle i kritike
Stranke centra u EP-u podržale Draghijevo izvješće o europskoj konkurentnosti: Stigle i kritike

Draghi je također nedavno izrazio frustraciju zbog spore provedbe njegovih preporuka, upozoravajući da se slabosti povećavaju. Organizatori su rekli da je dodjela nagrade Draghiju u ovom trenutku "namjeran" signal čelnicima EU: "Pozivamo Europsku komisiju i predsjednike država te premijere da odmah provedu Draghijev izvještaj."

Među dosadašnjim dobitnicima nagrade, koju dodjeljuje zapadnonjemački grad Aachen od 1950. godine, nalaze se Winston Churchill, papa Franjo i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

REAKCIJE Ostavka Draghija: Macron ga nazvao "velikim državnikom" i "pouzdanim partnerom"
Ostavka Draghija: Macron ga nazvao "velikim državnikom" i "pouzdanim partnerom"

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osvojila je nagradu 2025. godine.

Nagradu Karlo Veliki osnovali su građani Aachena ubrzo nakon Drugoga svjetskog rata. Nazvana je po Karlu Velikom (748.-814.), čije se carstvo prostiralo velikim dijelom zapadne Europe.

ZAPADNI RASKOL Pukao je savez Amerikanaca i Europljana: 'To je propadajuća skupina, vode ih slabi ljudi'
Pukao je savez Amerikanaca i Europljana: 'To je propadajuća skupina, vode ih slabi ljudi'

Često je boravio u Aachenu, koji se nalazi u blizini današnje njemačke granice s Belgijom i Nizozemskom. Nagrada se smatra najprestižnijom nagradom za zasluge u europskom ujedinjenju. Svečana dodjela nagrada tradicionalno se održava u svibnju u Aachenu.

