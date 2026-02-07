Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, izašao iz zatvora u kojem je odslužio 10 mjeseci

Mario Mamić, sin Zdravka Mamića, lani osuđen zbog nezakonitog izvlačenja novca iz Dinama, prošlog je petka pušten iz zatvora, prenosi Jutarnji.

- Da, mogu vam potvrditi da je moj branjenik pušten iz zatvora u Gospiću temeljem molbe za uvjetni otpust. Prethodno je udovoljio svim uvjetima, poput uzornog ponašanja i ostalog, a još je i prije izdržavanja zatvorske kazne platio odštetu Dinamu, kazne i sve ostale troškove. Vidimo da postupak u Osijeku i dalje traje, dok je gospodin Mario Mamić sve što je trebao već odradio, rekao je za Jutarnji list Mamićev odvjetnik Ivan Stanić.

Osijek: Mario Mamić u pratnji odvjetnika stigao na Županijski sud na izricanje presude | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Mario Mamić je u zatvoru proveo nešto više od deset mjeseci, odnosno dvije trećine ukupne dosuđene mu zatvorske kazne od 16 mjeseci. Uvjetni otpust moguć je nakon odslužene dvije trećine kazne, pod uvjetom da se tijekom boravka u zatvoru uzorno vladao i da je postignuta svrha kažnjavanja. Mamić je, uz primjereno ponašanje, podmirio i sve financijske obveze prema državi i oštećenom klubu pa zakonske prepreke za njegov izlazak više nisu postojale.

Na izvršenje kazne javio se lani 10. ožujka u Centar za dijagnostiku u Zagrebu. U kaznu od 16 mjeseci mu je uračunat i mjesec proveden u istražnom zatvoru još 2015. godine, kad je cijeli proces pokrenut pa mu je bilo preostalo 15 mjeseci aktivnog služenja kazne.

Osim 16 mjeseci zatvora, Mariju Mamiću izrečena je i sporedna novčana kazna u iznosu od 750.000,00 eura, kao i plaćanje troškova kaznenog postupka u iznosu od 70.000 eura. Također, prema presudi, morao je vratiti Dinamu 2.088.367,45 eura koje je nezakonito stekao kaznenim djelima na štetu zagrebačkog kluba, što je i učinio početkom veljače prošle godine.