Suđenje Mamićima: Obrana traži i svjedočenje Arsenea Wengera oko prodaje Eduarda

Ovih će dana biti točno pet godina otkako je započeo sudski postupak protiv Zdravka i Zorana Mamića te još petero optuženika za izvlačenje više od 25 milijuna eura putem više off shore tvrtki iz Dinama. U početku su optuženi bili braća Mamić, Mario Mamić, Damir Vrbanović, Nikky Arthur Vuksan, Sandro Stipančić i Igor Krota. Tijekom godina većina optuženika se nagodila s Uskokom, priznala krivnju i dobila pravomoćne kazne, među njima i Mario Mamić, braća Zdravko i Zoran Mamić su pobjegli u BiH, a na optuženičkoj klupi ostao je sjediti jedino Damir Vrbanović, koji se uredno odaziva svim sudskim raspravama, zajedno s četiri odvjetnika u timu aktualnih optuženika.

Na dosadašnja ročišta u sudnicu Županijskog suda Osijek ušla su poznata sportska imena, od najboljeg svjetskog nogometaša Luke Modrića, bivših izbornika hrvatske reprezentacije Slavena Bilića i Igora Štimca, nogometaša Dejana Lovrena, Vedrana Ćorluke, Nike Kranjčara, Eduarda da Silve, Marija Mandžukića, poginulog Nikole Pokrivača, te čitava plejada menadžera, posrednika i osoba koje su radile s Mamićima i Dinamom. Saslušano je otprilike 200-tinjak svjedoka.

Početkom tjedna obrana Zdravka Mamića pozvala je na svjedočenje nogometnog menadžer Nikkyja Arthura Vuksana, koji je također bio jedan od optuženika, ali se prvi nagodio oko svoje krivnje.

Bio je optužen da je njegova tvrtka DigiSport Limited iz Dubaija poslužila za 'pranje novca' od transfera igrača Dinama, a koji je novac na kraju završio kod Zdravka Mamića i njegovog sina Marija.

Njegovo je svjedočenje bilo od posebnog interesa za optuženog Zdravka Mamića koji je, preko svojih odvjetnika, od suda zatražio snimanje rasprave i iskaza svjedoka Vuksana kako bi se sam uvjerio u sve što je izjavio na sudu. Naime, Vuksan je u istrazi, prije desetak godina, izjavio kako je surađivao s Mariom Mamićem u Mamić sport agenciji i, kasnije, kao menadžer nekih igrača te da ima saznanja o većini transfera poznatih nogometnih imena. Tada je rekao da Mario Mamić nije bio službeni predstavnik Dinama u pregovorima oko transfera, nego je predstavljao pojedine igrače, a na saslušanju u Osijeku opovrgao je te izjave.

S obzirom na to da je tvrdio kako je Mario Mamić, kao vlasnik tvrtke Rasport Management, imao ulogu u transferima Da Silve, Mandžukića i Balabana, te je na temelju toga dobio novčane naknade, USKOK je pitao Vuksana da pojasni iskaz iz istrage, kada je rekao kako nema saznanja da je tvrtka Rasport Management, u kojoj je i sam bio zaposlen, sudjelovala u tim transferima.

"Kao što sam rekao, to je bilo vrlo stresno razdoblje, i tada se toga nisam mogao sjetiti" odgovorio je Vuksan braneći se.

U optužnici se navodi da je tvrtka Rasport Management Dinamu, na ime transfera Eduarda da Silve u Arsenal, ispostavila tri fakture za svoje usluge ukupne vrijednosti 900 tisuća funti, odnosno 1,1 milijun eura koje je Dinamo platio na račun te tvrtke. A Vuksan je u istrazi tvrdio da je taj transfer dogovoren na razini dva kluba, što je sada na saslušanju opovrgnuo.

Odvjetnik Zdravka Mamića, Filip Glavaš, rekao je kako su aktualnim svjedočenjem Vuksana “opovrgnute sve teze Uskoka o fiktivnosti u uslugama posredovanja”, jer je svjedok potvrdio kako je poslove obuhvaćene optužnicom u najvećoj mjeri obavio Mario Mamić. Smatra kako je iz svjedočenja razvidno da “Zdravko Mamić ni na koji način nije oštetio NK Dinamo, nego je klubu zaradio novac koji nitko nikada neće zaraditi”.

Najavio je kako će u daljnjem tijeku postupka obrana ustrajati u prijedlogu da se kao svjedoci pozovu svi neposredni sudionici pregovora o transferima igrača, među kojima i nekadašnji trener i menadžer Arsenala Arsene Wenger, danas djelatnik FIFA-e, koji ima neposredna saznanja o transferu Eduarda da Silve.

Tako bi se, čini se, na osječkom Županijskom sudu mogla nastaviti saslušanja nove plejade nogometnih zvijezda, ovoga puta, menadžerskih i direktorskih.