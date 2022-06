'Mariupolju prijeti kolera, Rusi su u dva mjeseca ubili više ljudi nego nacisti u dvije godine!'

Tijekom brifinga o "Operativnoj i humanitarnoj situaciji u Mariupolju", gradonačelnik Vadim Bojčenko izjavio je da Mariupolju prijete infekcijske bolesti, uključujući koleru, koja može ubiti tisuće ljudi. UN je Mariupolj proglasio najsmrtonosnijim gradom u Ukrajini.

- Danas je grad Mariupolj gotovo uništen. Uništili su 90 posto infrastrukture, a ono na što vam sada želim skrenuti pozornost je da su se oni spremali za ovaj rat... Moramo zamisliti da su do temelja spalili 1356 stambenih zgrada, govori Bojčenko.

Gradonačelnik napominje da su ruske trupe zatvorile civilno stanovništvo u Mariupolju i spriječile ga u evakuaciji u druga područja.

Osim toga, Bojčenko je usporedio Ruse s nacistima od Drugog svjetskog rata i napomenuo da su ruske trupe u dva mjeseca ubile više ljudi nego nacisti u dvije godine rata.

- Ubili su više od nacista u dvije godine okupacije. Podsjetit ću da je od 41. do 43. godine grad Mariupolj bio okupiran i tada su fašisti ubili nešto više od 10 tisuća stanovnika. Našu opreznu brojku, koju smo potkrijepili, izbrojali smo kada je to još bilo moguće, a to je 22.000 mještana, koje su mučila i ubila Ruska Federacija, ruske okupacijske snage. To je dvostruko više nego što su nacisti učinili u dvije godine okupacije, rekao je.

– Sada je grad zatvoren, odnosno danas se iz grada, nažalost, ne može izaći. Nažalost, u gradu je ostalo više od 100.000 mještana. U gradu nema svjetla, nema glavne stvari, nema pitke vode. A danas život običnog stanovnika Mariupolja izgleda kao dobivanje vode, pitke vode. A druga stvar je kako doći do hrane, jer posla nema. Sada u to maltretiranje uključuju i lokalno stanovništvo - demontažu ovih ruševina, čišćenje ulica i oni obećavaju plaće, ali vidimo da se to ne događa i daju samo vodu i nešto hrane. Ovo je geto koji je danas stvorila Ruska Federacija i oni bi trebali biti odgovorni za to, govori Bojčenko.

Druga stvar na koju se fokusira gradonačelnik je epidemiološka situacija u gradu. Vadim Bojčenko napominje da liječnici dižu uzbunu i upozoravaju da bi ovog ljeta moglo doći do izbijanja kolere koja bi mogla odnijeti tisuće života stanovnika Mariupolja.

– Od veljače u gradu ne radi sustav odvoza smeća. Život se nastavlja u gradu, sto tisuća ljudi ostaje u ovom getu koji je stvorila Ruska Federacija, na to se dodaje kanalizacija koja ne radi, a život se nastavlja. Tome se pridodaju i ogromne pokope koje su naši stanovnici bili prisiljeni napraviti jer su dva mjeseca zaredom bili pod toliko žestokom vatrom. Oni su pokapali svoje susjede, prijatelje, rodbinu po dvorištima, po brdima, parkovima i tako dalje, a sada je sve ostalo u istom stanju. Tada je bila zima, ukop je bio površan, ali danas ga uništavaju vremenski uvjeti, uništava kiša. Ova mješavina kiše, ukopa, kanalizacije kreće se prema rijekama, prema moru, truje bunare, gdje su danas stanovnici Mariupolja prisiljeni uzimati vodu, govori Bojčenko.

Gradonačelnik je također dodao da su svi postupci Rusije izgledaju kao genocid nad ukrajinskim narodom.

- Rusija je danas prvo uništenje, drugo je ubijanje, treće je pljačka i četvrto je laž koju šire ti ruski glasnici, koji su, nažalost, još uvijek postoje unutar naše države

Gradom, kaže, vlada miris smrti, jer se tisuće masovnih grobnica množe i nitko to nema vremena ukloniti. Osim toga, u užasnom su stanju sada mnoge zgrade koje su uništene i koje nitko ne može očistiti, pod čijim se ruševinama nalaze tijela brojnih mrtvih stanovnika Mariupolja, koje bacaju na smetlište zajedno s građevinskim otpadom.

Bojčenko je također napomenuo da su tijela poginulih okupatori odnijeli u takozvane mrtvačnice, koje se nalaze u nekadašnjim trgovinama.

- U bivšem hipermarketu Metro dijeli se humanitarka, a pored je dućan u kojem su napravili mrtvačnicu. Tu je hrana, to je mrtvačnica, rekao je gradonačelnik.

Osim toga, političar je želio naglasiti važnost opskrbe oružjem iz inozemstva, jer zahvaljujući njima Ukrajinci mogu zaštititi svoje domove, a ne napaвфеш drugu zemlju.

- Branimo sada samo svoje, branimo sada svoju zemlju, svoj život i svoje granice, došli smo uzeti samo svoje, ništa nam drugo ne treba. Želim kući, a oni danas žele zaustaviti isporuku oružja kako bi nas ograničili u smislu deokupacije grada Mariupolja, govori gradonačelnik.

