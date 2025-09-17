Alfa i Omega svega ovog je Željka Markić. Šefica udruge "U ime obitelji" ujedno je i nacionalna koordinatorica povorki "Hod za život"...
Markić, Vigilare, molitelji... 'Hod za život' širi se na nove gradove, evo tko stoji iza toga
"Hod za život" širi se na nove gradove po Hrvatskoj. U svojem izvješću rada za 2024. godine organizatori navode kako je prošle godine u "Hodu za život" sudjelovalo 15 hrvatskih gradova, od čega je povorka po prvi put organizirana u Sinju i Opuzenu. Ove godine brojka je narasla na 17, Šibenik i Karlovac novi su gradovi na popisu...
U Karlovcu je premijerna povorka na rasporedu ove subote, 20. rujna. Iz organizacije su ovo nazvali velikim događajem. "Karlovac je grad života, obitelji, mladih ljudi, grad djece - temelja svakog društva. Hodom za život ponovno ćemo okupiti obitelji na trgovima i ulicama Karlovca. Zajedno stvaramo ozračje u kojem cijeli grad diše za djecu, roditelje i budućnost", poručuju u najavi...
Nakon Karlovca, povorka, posljednja za ovu godinu, planirana je za Varaždin 27. rujna. Ovogodišnje povorke održavaju se pod geslom ‘‘Zaštiti život! I majku i dijete”. Organizatori ističu kako je ovo deseta godina u kojoj se održavaju njihove povorke...
- Hod za život miroljubivi je hod građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i svakoj obitelji. Cilj Hoda za život je skretanje pozornosti na poštivanje svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Pravo na život temeljno je ljudsko pravo i preduvjet svakog drugog ljudskog i građanskog prava. Hodom za život se zalažemo za društvenu, zakonsku i svaku drugu zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti. - poručuju sa službenih stranica.
Uloga Željke Markić
Alfa i Omega svega ovog je bivša novinarka, poduzetnica i aktivistica Željka Markić. Šefica udruge "U ime obitelji" ujedno je i nacionalna koordinatorica povorki "Hod za život".
A udruga "U ime obitelji" je organizator i nositelj ove inicijative. Ukratko, "Hod za život" najeksponiraniji i najistaknutiji je projekt udruge u "U ime obitelji".
Sve je povezano, pa vas tako klik na webshop udruge "U ime obitelji" vodi na webshop "Hoda za život". A tamo možete za deset eura kupiti notes, pregaču ili lepezu, a za osam eura majice i torbe...
- Udruga “U ime obitelji” nastala je na aktivnostima građanske inicijative “U ime obitelji” koja okuplja pojedince, obitelji, građanske udruge te vjerske udruge, zajednice i pokrete – sve one koji koje promiču općeljudske vrijednost – brak i obitelj. Građanska inicijativa “U ime obitelji” uspješno je organizirala izjašnjavanje za pokretanje referenduma o ustavnoj zaštiti braka na kojem je 1. prosinca 2013. 946 433 građana (66 %) odlučilo da u Ustav RH uđe odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. Odluka o ustavnoj zaštiti braka objavljena je u Narodnim novinama 11. prosinca 2013 - stoji na web stranicama udruge.
Vigilare, molitelji...
Djelovanje udruge "U ime obitelji" i "Hoda za život" ne odvija se u vakuumu. Oni su dio šireg ekosustava konzervativnih i katoličkih organizacija koje dijele slične ciljeve i često surađuju.
Jedan od najvažnijih saveznika je udruga "Vigilare", koja se također bori za "tradicionalne vrijednosti". Osnivač ove udruge je sociolog i aktivist Vice John Batarelo, udruga je osuđivana zbog diskriminacije i uznemiravanja LGBTIQ ljudi. Njegova supruga nedavno se našla pod reflektorima nakon što je kao sutkinja oslobodila mladića koji je urlao "ZDS" u kameru...
Povezanost je vidljiva kroz konkretne akcije.
Primjerice, "U ime obitelji" i "Vigilare" zajedno su podnosili tužbe zbog zabrane postavljanja zastava "Hoda za život" u Zagrebu, koju je odredio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
A tu su i molitelji koji početkom mjeseca kleče po hrvatskim trgovima, 'tradicija' koju smo uvezli iz Poljske. Mole se za čednost u odijevanju, muški autoritet, za život u predbračnoj čistoći... Ženama molitvenom prostoru pristup nije dozvoljen. One neka mole izvan ograđenog prostora...
Iza okupljanja stoji organizacija "Vitezovi bezgrešnog srca Marijina". Inicijativa je krenula s internetske stranice Muževni budite, portala namijenjena katoličkom muškarcu. Jedan od njih je i John Vice Batarelo, predsjednik Zaklade Vigilare, pisao je Dnevnik.hr.
A njih je Markić žestoko branila prošle godine. Nije joj se dopalo što se svima ne dopada to klečanje svake prve subote u mjesecu..
- Jesu li oni zaslužili da ih se uspoređuje sa životinjama i da ih se tretira istom metodologijom kojom je nacistička Njemačka tretirala Židove? - upitala je Markić i ovom izjavom šokirala velik dio hrvatske javnosti.
Ukratko, ovi pokreti u Hrvatskoj dio su šireg europskog i regionalnog trenda jačanja desnog populizma i konzervativizma. Iza poruka o ljubavi i životu stoji i jasna agenda, želja za promjenom društva prema konzervativnijem, s posebnim naglaskom na prava žena i ulogu žena u obitelji..