Markić, Vigilare, molitelji... 'Hod za život' širi se na nove gradove, evo tko stoji iza toga

"Hod za život" širi se na nove gradove po Hrvatskoj. U svojem izvješću rada za 2024. godine organizatori navode kako je prošle godine u "Hodu za život" sudjelovalo 15 hrvatskih gradova, od čega je povorka po prvi put organizirana u Sinju i Opuzenu. Ove godine brojka je narasla na 17, Šibenik i Karlovac novi su gradovi na popisu...

U Karlovcu je premijerna povorka na rasporedu ove subote, 20. rujna. Iz organizacije su ovo nazvali velikim događajem. "Karlovac je grad života, obitelji, mladih ljudi, grad djece - temelja svakog društva. Hodom za život ponovno ćemo okupiti obitelji na trgovima i ulicama Karlovca. Zajedno stvaramo ozračje u kojem cijeli grad diše za djecu, roditelje i budućnost", poručuju u najavi...

Nakon Karlovca, povorka, posljednja za ovu godinu, planirana je za Varaždin 27. rujna. Ovogodišnje povorke održavaju se pod geslom ‘‘Zaštiti život! I majku i dijete”. Organizatori ističu kako je ovo deseta godina u kojoj se održavaju njihove povorke...

- Hod za život miroljubivi je hod građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i svakoj obitelji. Cilj Hoda za život je skretanje pozornosti na poštivanje svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Pravo na život temeljno je ljudsko pravo i preduvjet svakog drugog ljudskog i građanskog prava. Hodom za život se zalažemo za društvenu, zakonsku i svaku drugu zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti. - poručuju sa službenih stranica.

Uloga Željke Markić

Alfa i Omega svega ovog je bivša novinarka, poduzetnica i aktivistica Željka Markić. Šefica udruge "U ime obitelji" ujedno je i nacionalna koordinatorica povorki "Hod za život".

Prvi put u Šibeniku održan Hod za život | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

A udruga "U ime obitelji" je organizator i nositelj ove inicijative. Ukratko, "Hod za život" najeksponiraniji i najistaknutiji je projekt udruge u "U ime obitelji".

Sve je povezano, pa vas tako klik na webshop udruge "U ime obitelji" vodi na webshop "Hoda za život". A tamo možete za deset eura kupiti notes, pregaču ili lepezu, a za osam eura majice i torbe...

- Udruga “U ime obitelji” nastala je na aktivnostima građanske inicijative “U ime obitelji” koja okuplja pojedince, obitelji, građanske udruge te vjerske udruge, zajednice i pokrete – sve one koji koje promiču općeljudske vrijednost – brak i obitelj. Građanska inicijativa “U ime obitelji” uspješno je organizirala izjašnjavanje za pokretanje referenduma o ustavnoj zaštiti braka na kojem je 1. prosinca 2013. 946 433 građana (66 %) odlučilo da u Ustav RH uđe odredba po kojoj je brak životna zajednica žene i muškarca. Odluka o ustavnoj zaštiti braka objavljena je u Narodnim novinama 11. prosinca 2013 - stoji na web stranicama udruge.

Vigilare, molitelji...

Djelovanje udruge "U ime obitelji" i "Hoda za život" ne odvija se u vakuumu. Oni su dio šireg ekosustava konzervativnih i katoličkih organizacija koje dijele slične ciljeve i često surađuju.

Jedan od najvažnijih saveznika je udruga "Vigilare", koja se također bori za "tradicionalne vrijednosti". Osnivač ove udruge je sociolog i aktivist Vice John Batarelo, udruga je osuđivana zbog diskriminacije i uznemiravanja LGBTIQ ljudi. Njegova supruga nedavno se našla pod reflektorima nakon što je kao sutkinja oslobodila mladića koji je urlao "ZDS" u kameru...

Povezanost je vidljiva kroz konkretne akcije.

Primjerice, "U ime obitelji" i "Vigilare" zajedno su podnosili tužbe zbog zabrane postavljanja zastava "Hoda za život" u Zagrebu, koju je odredio gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Zagreb: Konferencija za medije Građanska inicijativa protiv zlouporabe USUD-a | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

A tu su i molitelji koji početkom mjeseca kleče po hrvatskim trgovima, 'tradicija' koju smo uvezli iz Poljske. Mole se za čednost u odijevanju, muški autoritet, za život u predbračnoj čistoći... Ženama molitvenom prostoru pristup nije dozvoljen. One neka mole izvan ograđenog prostora...

Iza okupljanja stoji organizacija "Vitezovi bezgrešnog srca Marijina". Inicijativa je krenula s internetske stranice Muževni budite, portala namijenjena katoličkom muškarcu. Jedan od njih je i John Vice Batarelo, predsjednik Zaklade Vigilare, pisao je Dnevnik.hr.

Zagreb: Muškarci na Trgu bana Josipa Jelačića molili krunicu | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

A njih je Markić žestoko branila prošle godine. Nije joj se dopalo što se svima ne dopada to klečanje svake prve subote u mjesecu..

- Jesu li oni zaslužili da ih se uspoređuje sa životinjama i da ih se tretira istom metodologijom kojom je nacistička Njemačka tretirala Židove? - upitala je Markić i ovom izjavom šokirala velik dio hrvatske javnosti.

Ukratko, ovi pokreti u Hrvatskoj dio su šireg europskog i regionalnog trenda jačanja desnog populizma i konzervativizma. Iza poruka o ljubavi i životu stoji i jasna agenda, želja za promjenom društva prema konzervativnijem, s posebnim naglaskom na prava žena i ulogu žena u obitelji..