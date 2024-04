Marko Milić prozvao ljevicu: 'Ponašaju se neozbiljno prema državi. Nude povratak u kaos!'

"Volja birača je jasna, jedino HDZ garantira političku stabilnost i jedino HDZ jamči da se može formirati stabilna i snažna vlada koja će Hrvatsku nastaviti voditi naprijed. Sve drugo bi bio neki eksperiment i mislim da je to svakome jasno", rekao je Milić u izjavi novinarima ispred Banskih dvora. Razgovarat ćemo, naravno, poštujući volju birača i obaviti konzultacije s onim strankama koje unaprijed ne isključuju suradnju s HDZ-om, dodao je na pitanje novinara o tijeku konzultacija.

Izvijestio je da se premijer Andrej Plenković jutros sastao i obavio konzultacije s izabranim predstavnicima nacionalnih manjina u Hrvatski sabor te da su svi "izrazili spremnost za nastavak suradnje koja je ostvarena s nacionalnim manjinama u proteklih osam godina".

Potvrdio je da će razgovarati s Domovinskom pokretom (DP), a na pitanje kako "usuglasiti" tu stranku i nacionalne manjine, s obzirom na to da je DP rekao da ne žele s SDSS-om, Milić je odgovorio da još uvijek nisu u toj fazi razgovora.

"Nismo još u fazi da smo sjeli za stol i na taj način razgovarali. Treba poštivati volju birača. Obavit ćemo konzultacije i s Domovinskim pokretom kako bismo, naravno, formirali stabilnu vladu koja, ponavljam, ne može biti bez HDZ-a. I to je politička realnost koju svi trebaju prihvatiti", rekao je.

Ustvrdivši da je ljevica potpuno poražena na izborima, Milić je dodao da sada pušta "probne balone u medijima".

Milić: Ljevica nudi povratak u kaos i to neće proći

"Umjesto da priznaju poraz i prihvate odluku Ustavnoga suda da se ne mogu, nakon što su poraženi na izborima, osloniti na predsjednika države da im skuplja ruke po Saboru - što je protivno Ustavu, demokraciji ako hoćemo, protivno zdravom razumu – oni puštaju probne balone", rekao je.

Pritom, dodao je Milić, ne govore da žele stabilnu vladu koja će raditi četiri godine u interesu države, nego o "nekakvoj eksperimentalnoj vladi, nekakvoj manjinskoj vladi, nekakvoj tehničkoj Vladi raznih boja, vrijednosti, ljudi koji neće raditi ništa afirmativno za Hrvatsku".

"Nego koja će se samo boriti sa HDZ-om i postaviti ljude koje oni hoće iskadrovirati po zemlji na neka važna mjesta. Pa što je to? To je potpuno nezbiljno ponašanje prema zemlji", ocijenio je te dodao da se to, naravno, neće dogoditi.

"To što oni nude je povratak u kaos, neizvjesnost i konfuziju koju bacaju pred hrvatske građane i to neće proći", dodao je Milić uz ponovnu poruku da će HDZ formirati "stabilnu, snažnu vladu koja će i dalje četiri godine voditi Hrvatsku naprijed", na čelu s premijerom Andrejom Plenkovićem.