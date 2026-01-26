Obavijesti

News

Komentari 42
ODLAZAK IZ VLADE

Marko Primorac s 4800 € na 25.000 € plaće na novoj funkciji

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: < 1 min
Marko Primorac s 4800 € na 25.000 € plaće na novoj funkciji
Zagreb: Dolazak ministara na 131. sjednicu Vlade RH | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Nova plaća Primorca jednaka je onoj koju dobivaju povjerenici u Europskoj komisiji...

Admiral

Kako je ranije potvrđeno za 24sata, potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac odlazi iz Vlade na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB). Primorac će tamo dobivati oko 25 tisuća eura neto. Naime, plaća potpredsjednika u EIB-u je jednaka onoj koju dobivaju povjerenici u Europskoj komisiji.  

Skok je to u odnosu na plaću ministra koja je, prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, 4793,76 eura. Primorac je rođen 25. listopada 1984. u Zagrebu. Godine 2007. završio je diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije – smjer financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta. Školovao se između ostalog i u Češkoj, Italiji i Singapuru.

ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Doktorirao je 2013. Bio je asistent i viši asistent na Katedri za financije, zatim i gostujući predavač na Fakultetu organizacije i informatike, gostujući istraživač na Glasgow Caledonian Universityju te u njemačkom ifo institutu u Münchenu.

Primorac je bio član Upravnog vijeća HZMO-a, konzultant MMF-a i Svjetske banke, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora HEP-a, zamjenik predsjednika Revizijskog odbora Hrvatske Lutrije i HRT-a, a od 2018. u politiku ulazi kao tadašnji savjetnik predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za gospodarstvo. Na funkciji ministra financija 2022. godine zamijenio je Zdravka Marića

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 42
Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni
OBJASNILI RAZLOGE

Thompson protiv Tomaševića: Uskok odlučio odbaciti prijavu zbog zabrane koncerta u Areni

Kaznena prijava je odbačena budući da iz analize svih relevantnih okolnosti i dokumentacije priložene kaznenoj prijavi proizlazi kako se u radnjama prijavljenih osoba nisu ostvarila obilježja prijavljenog kaznenog djela
Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto
PLENKI BEZ MINISTRA

Pozadina šokantnog odlaska iz Plenkovićeve Vlade! Evo gdje ide ministar Primorac i zašto

Marko Primorac bio je i potpredsjednik Vlade, a od 2022. je ministar financija
Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!
ODLAZAK MINISTRA FINANCIJA

Pogledajte imovinsku karticu Marka Primorca kad je postao ministar i sad kad ide iz Vlade!

Marko Primorac je kao profesor na Ekonomskom fakultetu imao i svoj privatni obrt i tvrtku, radio za brojne institucije i iznadprosječno zarađivao. Kao ministar to nije mogao...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026