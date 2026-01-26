Marko Primorac s 4800 € na 25.000 € plaće na novoj funkciji

Kako je ranije potvrđeno za 24sata, potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac odlazi iz Vlade na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke (EIB). Primorac će tamo dobivati oko 25 tisuća eura neto. Naime, plaća potpredsjednika u EIB-u je jednaka onoj koju dobivaju povjerenici u Europskoj komisiji.

Skok je to u odnosu na plaću ministra koja je, prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, 4793,76 eura. Primorac je rođen 25. listopada 1984. u Zagrebu. Godine 2007. završio je diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije – smjer financije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta. Školovao se između ostalog i u Češkoj, Italiji i Singapuru.

Doktorirao je 2013. Bio je asistent i viši asistent na Katedri za financije, zatim i gostujući predavač na Fakultetu organizacije i informatike, gostujući istraživač na Glasgow Caledonian Universityju te u njemačkom ifo institutu u Münchenu.

Primorac je bio član Upravnog vijeća HZMO-a, konzultant MMF-a i Svjetske banke, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora HEP-a, zamjenik predsjednika Revizijskog odbora Hrvatske Lutrije i HRT-a, a od 2018. u politiku ulazi kao tadašnji savjetnik predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za gospodarstvo. Na funkciji ministra financija 2022. godine zamijenio je Zdravka Marića