Marko Skejo s ovom kravatom htio ući kod Milanovića, tražili ga da je skine. Odbio je i otišao

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je jučer u Uredu predsjednika predstavnike Udruge veterana Domovinskog rata 114. brigade Hrvatske vojske. Na sastanku su bili predsjednik Udruge umirovljeni satnik Ante Banović-Krilnik, bivši zapovjednik 114. brigade HV-a general-bojnik Slaven Zdilar i zapovjednik 3. bojne 114. brigade HV-a umirovljeni satnik Stipe Ćoso.

No osim njih, na sastanak su, prema navodima predsjedništva Udruge IX. bojne HOS-a, došli i ratni zapovjednik brigade pukovnik Marko Skejo i ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a bojnik Miće Ćuk kojima je, kako tvrde, zabranjen ulazak u ured predsjednika zbog kravate na kojima je pisao i ustaški pozdrav "Za dom spremni", odnosno kako oni kažu "amblem HOS-a".

- Protokol i savjetnik predsjednika za branitelje gospodin Marijan Mareković zamolio je ratne zapovjednike Marka Skeju i Miću Ćuka da skinu kravate što su imenovani izričito odbili, jer je pod tim znakom poginulo preko 700 bojovnika HOS-a koju su ugradili svoje živote u slobodnu i nezavisnu državu Hrvatsku. Nakon toga su Skejo i Ćuk napustili Pantovčak, a ostali otišli na prijem kod predsjednika RH - stoji u priopćenju predsjedništva Udruge IX. bojne HOS-a.

Iz Ureda predsjednika nisu reagirali oko ovog slučaja već su priopćili kako su na sastanku razgovarali o "dosadašnjem radu i daljnjim planovima Udruge veterana Domovinskog rata 114. brigade HV-a pri čemu su članovi Udruge informirali predsjednika Milanovića i o problemima s kojima se Udruga i članovi Udruge suočavaju".

Podsjetimo, krajem lipnja su splitski HOS-ovci koji se ne slažu s politikom sadašnjeg predsjednika Marka Skeje pokrenuli osnivanje Udruge dragovoljaca IX. bojne HOS-a 1991. Na čelu će biti bojnik Jurica Jukić, koji je prošao ratišta od Slavonije do Dubrovnika.

- Bojna nikad nije nosila ime Rafaela Bobana naš naziv je bio IX. bojna HOS Split. Određena gospoda tvrde da je postrojba osnovana 10. travnja, što nije točno, a to potvrđuju i službeni dokumenti. Odričemo se 10. travnja, to je bio zločin i to nas ne zanima. S tim nemamo veze. Ali ne odričemo se pozdrava Za dom spremni, onog iz 1991. godine, ne onog iz 1941. - rekao je Jukić za Slobodnu Dalmaciju.

Novi splitski HOS-ovci zamjeraju aktualnom predsjedniku Skeji samoreklamiranje i korištenje postrojbe u političke svrhe.

- Udruga ne može biti ničija politička platforma. Gospodin koji je vodi mijenja svoju šestu stranku i uvodi članove u svoju šestu stranku. To HOS nije zaslužio - dodao je Jukić.

