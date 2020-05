Markotić: Brač još nije Wuhan, a ne treba nam seoba naroda

Mislim da je nazvati Brač Wuhanom zasada malo prejako, ali ja to predajem jednom vedrom južnjačkom duhu tako da je i to jedan način borbe kako bismo se upozorili da ne bude Wuhan, rekla je Alemka Markotić za N1.

Za početak je pričala o Braču gdje je ovih dana pronađeno novo žarište s 22 novozaražena u tek jednom danu, no ravnateljica klinike dr. Fran Mihaljević prilično je optimistična:

- Mislim da su epidemiološke službe reagirale na vrijeme, da će se učiniti sve da se pronađu kontakti i testiraju svi koji su rizični i vjerujem da ćemo ovo kao i ostala žarišta uspješno ograničiti.

Ipak, ranije je spomenula mogućnost stavljanja Brača u potpunu karantenu, a neki su tu izjavu nazvali pogrešnom jer bi mogla izazvati bježanje ljudi s otoka:

- Ne bi to trebala biti pogreška, svi smo odgovorni. Nije nitko sam napravio dobru situaciju u Hrvatskoj, to je napravio i Stožer i sve službe, ali u prvom redu i Hrvati. Oni se moraju odgovorno ponašati, ako je netko bio u kontaktu s oboljelima i napustio otok, apeliramo da se javi svom liječniku, to je bitno za njega i zdravlje bližnjih i svih ljudi s kojima se susreće. Ljudi nađu način kako otići negdje ako baš žele, vidjeli ste kad je bio potres u Zagrebu kako je dio ljudi otišao, ali ne smijemo se ponašati ishitreno i impulzivno, već samo odgovorno.

'Neću još piti kavu'

Od 11. svibnja otvaraju se ugostiteljski objekti. Ipak, Markotić još ne planira otići na kavu:

- Neću još popiti kavu. Mislim da je dobro da se mjere popuštaju i da se život olakšava, ali ne moramo sve ono što se otvorilo iskoristiti odmah. Odgovorno ponašanje, razmak ako je već velika želja, popiti kavu, ali upozoriti druge ljude ako krše upute da se odmaknu. Ako ugrozimo sve to, izgubit ćemo ove mogućnosti.

Isto tako, ukidaju se i e-propusnice te će se nesmetano moći kretati između županija:

- Opet očekujem odgovorno ponašanje. Ne očekujem seobu naroda, ali ako je netko planirao godišnji odmor nek otiđe na vikendicu, a tamo opet mora sve mjere prakticirati kao i u Zagrebu ili bilo gdje drugdje. Svi oni koji ne moraju ići odmah, a išli bi jer su veseliji - mislim da je bolje da pričekaju. Mjere se olakšavaju da se ljudima olakša život, prošli smo dva i pol mjeseca jako pametnog ponašanja i zato smo tu gdje jesmo i zato vjerujemo u ljude da možemo ovako popuštati mjere.

'Prijevozi vlakom i autobusom neće biti problem'

Vraćaju se i međugradski prijevozi. I dok su neki sumnjičavi oko njihovog funkcioniranja, ravnateljica tvrdi - mogućnost za zarazu minimalna je ako se pridržava mjera:

- Ako će se autoprijevoznici držati mjera sigurnosti, a moraju, zašto ne. Bilo bi dobro nositi i masku, naravno da je uvijek sigurnije voziti se svojim automobilom, ali tko ne može, distanca, maska, higijena i sve bi trebalo biti u redu. Vrlo je mali broj zaraženih, u većini županija uopće nema novooboljelih.

Omogućeni su i ulasci u Republiku Hrvatsku, a Markotić je opisala i kako će to izgledati:

- Ima cijeli niz uputstava koje će se dijeliti u pograničnim službama. Pa evo, tko putuje u Ameriku mora imati nekakav razlog, oni traže zašto i gdje idete, to su neke mjere gdje će ljudi morati predočiti zašto uopće dolaze u Hrvatsku. Imate informaciju da je sahrana, vjenčanje ili nešto tada i tada, to nije problem pokazati, sve su to stvari koje se dogovore. Posjet rodbini zasad ne bi trebao biti omogućen iz drugih država, moramo se još malo strpjeti. Cilj nam je da ljeto bude mirno da možemo imati i turizam, to je važno za sve nas i za ekonomiju. Bilo je ostanite doma, sada mislimo ostanite odgovorni. Nijedan Stožer to ne može sam, ako budemo zajedno u sljedećem razdoblju, neće biti većih posljedica ni problema, no ako zaboravimo i previše se opustimo virus odmah pošalje upozorenje.

'Klinci su pametni'

Dotakla se i škola, koje će se otvoriti po posebnim mjerama:

- To je na roditeljima. Svatko ima svoje mišljenje i osjećaj što misli da je ispravno. Ne mogu odgovarati tko je ili nije u pravu, mislim da su mjere za škole i vrtiće epidemiološki korektne, a viđam dosta djece da se zadnjih 10-ak dana igra po parkovima, puno ih je zajedno, možda i previše, pa i roditelja s tom djecom, prema tome za sve isto vrijedi - ako ste u parku, ili u vrtiću i školi. Uvijek se morate odgovorno ponašati. Čula sam već dosta anegdota gdje djeca govore da se nešto ne smije, oni su tu jako dobri. Klinci su pametni.

Prokomentirala je i serološka istraživanja, no rezultata još nema:

- Nemamo još definitivne rezultate, polovica ljudi je testirano. Čim budemo imali rezultate, trebat će nam neko kratko vrijeme da ih analiziramo pa ćemo sve reći.

Ovih dana na tržištu se spominju brojni testovi, a mnogi spominju kako bi se htjeli serološki testirati. To će možda biti moguće i u privatnim laboratorijima, no zasad nije:

- Postoje privatni laboratoriji koji imaju ljude koji znaju raditi dijagnostiku infektivnih bolesti i mogu to raditi, isto tako trebat će kontaktirati naše koordinatore za laboratorijsku dijagnostiku. Treba biti oprezan da se uzmu kvalitetni testovi, a ljudi moraju biti iskusni da znaju napraviti te testove - rekla je Markotić koja, međutim, smatra da nema razlog za takva testiranja:

- Ne vidim neki razlog za to, bit će ciljanih serija među ciljanom ili općom populacijom, ali ako netko poslom mora ići u krajeve gdje infekcija nije stavljena pod kontrolu, onda bi to ipak mogao biti znak da je osoba u prednosti ili zaštićena, ali i to je upitno jer nismo sigurno koliko ta antitijela štite od oboljenja.

