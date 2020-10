Markotić: Brojke zadnjih 10 dana su nam zadnje upozorenje

Znanstveni savjet za koronu sastao se nakon gotovo dva mjeseca u Banskim dvorima na najgori dan epidemije od početka u Hrvatskoj, kada smo u jednom danu zabilježili 748 nova slučaja zaraze

<p>Analazirali smo stanje u klinikama među oboljelima i gledajući Kliniku za infektivne bolesti, negdje 10 posto hospitaliziranih su završili sa smrtnim ishodom i to svi moraju uzeti u obzir. Ljeti je viši broj inficiranih bio manje opasan nego u ovim zimskim mjesecima, sada ti viši brojevi rezultiraju sa većim brojem ljudi koji imaju teži oblik bolesti i moraju u bolnicu, a samim time je veća šansa da završe i na respiratoru i sa smrtnim ishodom, poručila je <strong>Alemka Markotić</strong>, ravnateljica Fran Mihaljevića, nakon sjednice Znanstvenog savjeta za koronu.</p><p>Sastali su se u Banskim dvorima najgoreg dana epidemije u Hrvatskoj od početka, kad je broj novozaraženih u jednom danu skočio na 748. No, Markotić ističe kako je to i očekivano. </p><p>- Ne događa se ništa drugačije i novo posebno nego što se događa u ostatku Europe i ostalim dijelovima svijeta. Ove vrlo jednostavne mjere mogu pomoći. Nitko nije osobito za nekakve prečvrste mjere, strogi lockdown jer mislimo da u ovom trenutku ljudi psihički to sve teško podnose i da to ne bi donijelo onaj učinak koji smo imali u prvoj fazi - istaknula je. </p><p>Veća stopa smrtnosti, dodala je, bila je u prvom valu, što je, naglasila je, i očekivano jer je tada bilo zimsko razdoblje i rano proljeće, sada je zimsko razdoblje tek počelo, ali nije tada bilo ni ljekova, tj lutalo se po informacijama što bi trebalo davati bolesnicima. No, poručila je kako nije dobro licitirati o tome kolika je smrtnost dovoljno prihvatljiva. ko se budemo držali dobro, ta stopa smrtnosti bi mogla ostati manja od prve faze jer sad imamo ljekove, poručila je Markotić.</p><p>- Svaki život je vrijedan, za svaki se isplati boriti, a svaki koji se izgubi je poraz za sve nas. Neke stvari je jako teško objasniti mlađim ljudima, koji u većini slučajeva imaju blaži oblik bolesti, ali oni nisu sami na svijetu, nisu u getu u kojem su samo mladi nego se kreću među ostalim ljudima, koji imaju puno rizika za oboljeti i završiti u bolnici s teškim oblikom upale pluća, a onda završiti i na respiratoru i s teškim posljedicama - poručila je naglasivši važnost da se apsolutno svi u društvu ponašaju odgovorno. </p><p>- I da se ne šalju kontradiktorne informacije s različitih političkih opcija, stavovi ljudi koji su javne osobe, a koje svoje izjave ne baziraju na struci i iskustvu, tu bi trebali biti vrlo oprezni jer nisu ni svjesni koliku štetu mogu napraviti za opći zdravstveni sustav i stanje - istaknula je. </p><h2>'Brojke zadnjih sedam do 10 dana su nam zadnje upozorenje'</h2><p>Svi skupa, dodala je, do sad smo odigrali sve super, a sad se nalazimo na jednoj prekretnici. </p><p>- Sad je pitanje hoćemo li sve pokvariti. U prvom valu smo bili jako dobri, među najboljima na svijetu, uspjeli smo naći model kako na brzinu svesti inficirane na male brojke ili nulu, to nam je omogućilo da imamo dugo, toplo ljeto. Upozoravali smo da je jako bitno da se na vrijeme počnemo odgovorno ponašati, da spriječimo ulazak inficiranih među rizičnu populaciju. Ove brojke zadnjih sedam do deset dana su nam zadnje upozorenje da se sad shvati da se jednostavno moramo odgovorno ponašati, da treba držati distancu, maske na licima i da s javnim i privatnim okupljanjima jedno vrijeme treba stati - poručila je dodavši kako je jako važno da se sljedećih tjedana reduciraju te jako rizične situacije. </p><p>Nije htjela ulaziti u procjene eksponencijalnog rasta. </p><p>- Ništa što se dogodi u jedan, dva dana ne može definirati kao nekakvu ozbiljnu analizu. Ako i dalje budemo ignorirali sve ovo skupa, onda ćemo imati ono što su neke zemlje imale u prvom valu, a to je bez kontrole punjenje svih bolnica, a onda će zdravstveni radnici izdržati do kad mogu, kapaciteti su jako dobri u Hrvatskoj, ali nisu beskonačni, isto se mogu popuniti i onda će biti tako kako će biti, loše - rekla je. </p><p>Istaknula je kako nema podatke zašto je broj tako skočio zadnjih dana. </p><p>- Imamo određena okupljanja preko vikenda, onda prema kraju tjedna krene porast oboljelih. Petak, subota, nedjelja su kritični dani, a i ostali ako se ljudi okupljaju. Meni ljudi šalju niz videa i slika i jučer zadnje što sam dobila je okupljanje u jednom planinarskom domu skupine intelektualaca, srednje starije dobi, zagrljeni pjevaju na blizi i feštaju. I što da ja kažem? Mogu razumjeti mlađe ljude, ali ovo je bila visoko rizična skupina na tom videu - rekla je. </p><h2>Markotić ugostiteljima: 'Što je dogovoreno, to je potpisano'</h2><p>Što se tiče ugostitelja koji se bune protiv novih mjera, Markotić je poručila je kako je potpisano ono što je na sastancima dogovoreno. </p><p>- Skoro 10-ak dana smo razgovarali u dobroj vjeri, bilo je nekakvih iskakanja kada bismo mi onda na zoran način objasnili zašto neke stvari ne funkcioniraju, tu smo svi partneri u toj priči. Kao što mi imamo hrabrosti određene mjere predložiti, iako nas se tuče sa svih strana zbog toga, tako i oni koji su bili predstavnici trebaju imati hrabrosti i objasniti onima koje su predstavljali da su na određene stvari pristali za opće dobro - poručila je Markotić dodavši kako će razgovore voditi i dalje. </p><p>U medije je procurio dopis koji je epidemiolog HZJZ-a, Bernard Kaić, uputio županijskim Zavodima s idejom da oboljeli sami kontaktiraju svoje kontakte i kažu im da idu u samoizolaciju te da ih upišu u registar ako će imati vremena. Naime, epidemiolozi su na izmaku snaga i ne mogu više poloviti sve kontakte. Kad bi ovo zaživjelo, pitanje je koliko bi ljudi uopće samo otišlo u samoizolaciju obzirom da ne bi bili pod nadzorom ako ih se ne bi upisalo u registar. Markotić poručuje kako je to samo jedno promišljanje te da se o svemu razgovara sa strukom.</p><p>Virologinja s Instituta Ruđer Bošković i članica Znanstvenog savjeta, <strong>Andreja Ambriović Ristov</strong>, pozvala je građane na shvaćanje da su donesene mjere dobre i da maske uistinu štite. One su posebno dobre, dodala je, i u ovo vrijeme gripe.</p><p>- Kada se uzme globalna slika, vidimo da imamo svaki dan sve veći broj zaraženih. Imali smo sreće s dugim ljetom, a sad kad počinje zimsko vrijeme vidimo ono što smo predviđali prije par mjeseci - rekla je. </p><p>Osvrnula se i na razvoj cjepivo istaknuvši kako su mnoga u trećoj fazi ispitivanja te da to za sada ide dobro. </p><p>- Bilo je u medijima da će cjepivo biti i nešto ranije, no iako i postoji realna šansa da bude odobreno do kraja godine, sigurno cijepljenje populacije neće krenuti odmah, trebat će pričekati mjesec, dva da dođu određene doze i tada će ići postepeno, prvo zdravstveni radnici, zatim ugroženi dio populacije, a tek onda opće stanovništvo - rekla je. </p>