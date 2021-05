Alemka Markotić, ravnateljica Klinike Dr. Fran Mihaljević, rekla je u Dnevniku HTV-a kako vjeruje da će do ublažavanja mjera doći od 1. lipnja i dodala kako će se vjerojatno omogućiti okupljanje većeg broja ljudi.

Ipak, Markotić je istaknula da se mora biti na oprezu kako se dobar trend ne bi pokvario. Poručila je i kako je ipak moguć četvrti val epidemije na jesen, a kako u bolnici završavaju još uvijek oni mlađe i srednje dobi.

- Evo ja sam bila jučer 24 sata u dežurstvu, uglavnom su to bili ljudi između 50 i 60 godina, s obostranom upalom pluća. Na sreću jučer nije nitko novi završio na respiratoru, ali ima ljudi i mlađih i starijih, s doista teškim stanjem i na respiratoru - rekla je.

Na pitanje očekuje li da će Hrvatska uspjeti ostvariti plan od 55 posto cijepljenih do kraja lipnja, Markotić je rekla kako je trend cijepljenja izvrstan i da se nada da će se taj cilj i ostvariti.

- Već sada je jasno da cjepivo štiti do 6 mjeseci, sigurno će to biti i do godine dana. Čekati jesen znači izlagati i sebe i one oko sebe riziku od obolijevanja, pa taman to bio i blaži oblik bolesti. Čak i nakon blažih imamo ozbiljne nuspojave, a da ne govorimo o mogućnosti povratka u normalan život. Pred nama je turistička sezona, ne bi se smjela ponoviti prošla godina, da ta turistička sezona završi 15.8., kad smo bili na vrhuncu. O nama ovisi kako ćemo proći ove godine - rekla je i dodala da se svi trebaju cijepiti čim prije mogu.

Markotić je sigurna da će oni koji su se cijepili opuštenije provesti ljeto.

- Vidite i sami da istraživanja koja izlaze svakodnevno, a tu prednjači Pfizer koji ima već preko 450 milijuna doza administriranih u cijelom svijetu, pokazuju da je visoka zaštićenost nakon cijepljenja, da mali postotak ljudi nakon toga bude inficiran, najčešće s blažim oblicima bolesti, a iznimno rijetko s težim oblicima, i to je obično onda vezano za neke kronične bolesti i imunosupresiju. Ti ljudi koji imaju teške bolesti, i dalje će morati biti vrlo oprezni, ali sigurno će moći opuštenije živjeti - poručila je.

Ipak, moguće je da se na jesen pojavi i četvrti val epidemije.

- Sigurno će sa sezonom zime i pojavom drugih respiratornih infekcija biti i povećani broj Covida. Može se očekivati ove godine da će se pojaviti i gripa, ali ako se svi na vrijeme cijepimo, a vidimo da je odobrenje došlo za Pfizerovo cjepivo i za djecu od 12 do 15 godina, to sve ohrabruje da će se sve veći broj populacije u Hrvatskoj i izvan Hrvatske cijepiti, što garantira sigurno bolju situaciju - objasnila je Markotić.