Marković na zadnji dan škole: Mladi odlaze jer znaju da se ovdje zapošljava preko stranke

SDP-ova Ivana Marković upozorila je u petak, zadnji dan školske godine, da mladi odlaze iz zemlje jer se u njoj ne napreduje po radu nego po vezi, ustvrdivši da je HDZ stvorio interesni režim koji potvrđuje ono što djeca znaju, da se u Hrvatskoj zapošljava i napreduje preko stranke.

Marković je - pokazavši fotografiju na kojoj maturanti drže poruku "Mi idemo odavde, stranci neka vam rade", rekla da, iako su na fotografiji svi veseli, to nije poruka koju bi mladi ljudi na kraju školovanja trebali slati.

"To je vapaj, to je rezignacija, to je tiha ali razoružavajuća presuda generacije koja je izgubila vjeru da ova zemlja ima mjesta za njih", upozorila je tijekom slobodnih govora u Hrvatskom saboru uime Kluba SDP-a. Također, smatra i da je kriva politika u kojoj se ne napreduje po radu nego po vezi te u kojoj se mlade gleda kao problem, a ne kao prioritet.

"Upravo ovaj interesni sustav, režim koji je stvorio HDZ, svojim postupcima iz dana potvrđuje ono što djeca znaju i radi čega nam šalju takvu poruku je da se ovdje zapošljava preko stranke, da se napreduje preko stranke, da se kadrovska mjesta ne osvajaju trudom već iskaznicom i to onom plavom", rekla je.

Kao primjer tomu navela je novog HDZ-ovog gradonačelnika Siska Domagoja Orlića kojem je prva odluka na sjednici Gradskog vijeća bila dizanje njegove plaće, a nije mislio na potrebe mladih ljudi, studenata i novih radnih mjesta. Također, jučer je na dvije godine zatvora osuđena i bivša ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova Gabrijela Žalac, koja je bila zadužena za razvoj projekata koji bi mlade zadržale u Hrvatskoj.

Marković je upozorila da je suština HDZ-ovog upravljanja - sebi odmah, njima nikad, i razlog zašto mladi odlaze.

Navela je i kako se politikom bavi da bi mladi imali jednaku šansu, jer i njezin sin danas završava jedan razred srednje škole te želi da ga se cijeni samo po stručnosti, a ne je li član neke stranke.