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O IMENOVANJU IZA ZATVORENIH VRATA

Marković: 'Nema toliko palih HDZ-ovaca koliko tvrtki u koje ih premijer Plenković smješta'

Piše HINA,
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Marković: 'Nema toliko palih HDZ-ovaca koliko tvrtki u koje ih premijer Plenković smješta'
Zagreb: Ivana Marković o aferi Geodezija | Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Nema toliko 'palih' HDZ-ovaca koliko ima upravnih vijeća i nadzornih odbora u koje ih Plenković može imenovati”, poručila je Marković, zapitavši gdje je u svemu ovome nestao OECD

Saborska zastupnica Ivana Marković (SDP) upozorila je na kadroviranja u državnim poduzećima u koja, ističe, premijer Andrej Plenković mimo preporuka OECD-a imenuje kompromitirane HDZ-ovce, te je ustvrdila da nema toliko 'palih' HDZ-ovaca koliko ima državnih tvrtki u koje ih može smjestiti.

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"Za početak ću nabrojati – ACI, Hrvatske šume, Odašiljači i veze, APN, Agencija za ugljikovodike, HŽ infrastruktura, Hrvatska lutrija i sada Croatia Airlines – to je samo nekolicina tvrtki u kojima su se iza zatvorenih vrata imenovao novi kadar u nadzornim odborima i upravnim vijećima”, kazala je Marković na konferenciji za novinare u četvrtak u Saboru.

Istaknula je da je obrazac imenovanja uvijek isti - Vlada iza zatvorenih vrata predlaže imenovanje novog kadra na šest mjeseci, što postaje za stalno, i taj kadar se imenuje samo po volji premijera.

Sve je započelo prošle godine kada smo gledali smjenu velikog broja predstavnika uprava i članova nadzornih odbora, što se poklopilo s uhićenjem glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, kada je premijer odbacivao bilo kakvu tezu da smjena Mikulića ima veze s time da je uhapšen radi primanja mita zbog zakopavanja otpada, istaknula je.

Podsjetila je kako je premijer govorio da je riječ o reformi i novom Zakonu o pravnim osobama koje su u vlasništvu RH te da je najavljivana velika reforma i zaokret u kadroviranju predsjednika uprava i članova nadzornih odbora. "Danas, nakon ovoliko imenovanja, vidimo da je to sve bio premijerov PR trik”, ocijenila je.

Kada je smjenjivao glavnog državnog odvjetnika govorio je da je riječ o procesu prilagodbe Zakona o pravnim osobama u državnom vlasništvu kojim se usklađujemo s OECD-om, što je, zapravo, bio alibi, ocijenila je.

Iz Vlade je bilo najavljeno, napominje, da će se donijeti kriteriji o odabiru najboljih kandidata, pri čemu je jedan od osnovnih kriterija neovisnost, dobar ugled i odgovarajuća stručna znanja.

Očito je da je Plenković nastavio kadrovirati mimo zakona i preporuka OECD-a

"Kakav je to dobar ugled Davida Sopte koji je nakon debakla Jadrolinije kojom je upravljao bio imenovan u ACI, a znamo da je potpredsjednik Vlade Butković protiv njega podnio prekršajnu prijavu i tražio njegovu ostavku. Kakav je to dobar ugled Nediljka Dujića koji je imenovan u NO Hrvatskih šuma nakon što je sada već bivši ministar iz DP-a za njegovo upravljanje kazao da su Hrvatske šume leglo kriminala? Kakav dobar ugled ima Zlatko Mateša kada znamo da su pod njegovim upravljanjem nestali milijuni eura?”, zapitala je.

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Dodala je i da je za člana NO Hrvatske lutrije imenovan Ante Đapić, potpredsjednik skupštine Osječko-baranjske županije i sada je jasno zašto nam županica poručuje da SDP nema što raditi tamo – zato da mogu kadrovirati i imenovati svoje kadrove, očito radi održavanja svoje većine u Skupštini.

"Očito je jasno da je Plenković nastavio kadrovirati iza zatvorenih vrata, mimo zakona, mimo preporuke OECD-a, i radi se o kadrovima koji ne samo da nemaju dobar ugled i nisu neovisni, nego se radi o kompromitiranim HDZ-ovim kadrovima. Nema toliko 'palih' HDZ-ovaca koliko ima upravnih vijeća i nadzornih odbora u koje ih Plenković može imenovati”, poručila je Marković, zapitavši gdje je u svemu ovome nestao OECD.

Ako nam je taj zakon bio glavni uvjet za ulazak u OECD, zašto se zakon ne poštuje, zašto uredba nije donesena i hoće li ova imenovanja i ovakav način rada imati dugoročnu posljedicu na ulazak Hrvatske u OECD, upitala je.

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