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DESANT NA HVAR

Spriječili napad Torcide na Srbe na Hvaru. Gradonačelnica Supetra: 'Ne smijemo šutjeti...'

Piše Filip Sulimanec,
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Spriječili napad Torcide na Srbe na Hvaru. Gradonačelnica Supetra: 'Ne smijemo šutjeti...'
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL, MUP, Canva

Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, objavila je gradonačelnica Supetra Ivana Marković

Policija na Hvaru, uz podršku splitske policije, spriječila je organizirani planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije koji rade u hotelu u gradu Hvaru.

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Prema policijskim informacijama, skupina od 14 Torcidaša stigla je na otok gliserima, a potom su se vozilima kretali prema Hvaru, gdje su namjeravali napasti radnike koje su ranije identificirali putem tetovaža i natpisa na odjeći.

Foto: mup

O svemu se oglasila gradonačelnica Supetra Ivana Marković iz SDP-a.

 - Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo “hrabri” govori i činjenica da su se naoružali i pripremili maske koje su trebali navući na glave. Ne radi se više o navijačkom folkloru. Radi se o ponašanju koje zadire u nasilje, netrpeljivost, mržnju i ugrožavanje temeljnih sloboda drugih ljudi. Ali i nas svih. Pred takvim stvarima šutnja nikada nije neutralna. Ona uvijek šalje poruku. A mi već predugo šutimo - objavila je.

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Komentari 14
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