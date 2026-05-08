Hajdaš Dončić: Razvojni model Hrvatske je pogrešan. Plenković nema snage za ozbiljne reforme

Predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u petak u Zaboku kako je hrvatski razvojni model "pogrešan i loš”, ocijenivši da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje te da aktualna vlast nema snage za ozbiljne reforme.

Uoči Izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije, na kojoj će za predsjednika županijske organizacije biti izabran Željko Kolar, Hajdaš Dončić rekao je kako SDP kroz stranačke konvencije otvara ključna pitanja razvoja države.

- Razvojni model Hrvatske je pogrešan, je loš. Milijarde i milijarde europskih fondova usmjerene su krivo. Postoji iskoristivost, postoje određeni rezultati na terenu, ali oni nisu doprinijeli razvoju Republike Hrvatske - ocijenio je.

SDP zagovara novu industrijsku politiku, drugačiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnog tjedna, dodao je te ustvrdio da premijer Andrej Plenković nema snage za reforme, već samo za "fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre".

Govoreći o izboru predsjednice Vrhovnog suda i sudaca Ustavnoga suda, Hajdaš Dončić kazao je kako je Plenković prvi puta doživio poraz. "Doživio je poraz od nas, jer smo argumentima, dokazima i činjenicama pobili njegovu tezu da je izbor Vrhovnog suda, tj. predsjednice Vrhovnog suda i ustavnih sudaca jedinstven proces”, rekao je.

Hajdaš Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo! ostvariti pobjedu na parlamentarnim izborima te da zajedno promijene Hrvatsku na bolje. "Može se, Hrvatska može bolje, Hrvatska može biti učinkovitija, Hrvatska može biti bolje mjesto za život”, poručio je.vij