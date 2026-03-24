Obavijesti

News

Komentari 1
Nakon skandala i pritisaka

Markwayne Mullin novi šef domovinske sigurnosti SAD-a

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evan Vucci/REUTERS

Mullin se smatra pragmatičnim pregovaračem i signalizirao je da će usvojiti umjereniji ton od svoje prethodnice. Na saslušanjima prije potvrde, priznao je da je u prijateljskim odnosima s Noem...

Američki Senat potvrdio je u ponedjeljak senatora iz Oklahome Markwaynea Mullina za novog ministra domovinske sigurnosti s 54 glasa 'za' i 45 protiv. Republikanac Mullin (48) prije toga je bio 10 godina u američkom Zastupničkom domu, a senator je bio tri godine. Njegovo imenovanje uslijedilo je nakon što je američki predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca iznenada smijenio Kristi Noem s dužnosti ministrice domovinske sigurnosti te nominirao Mullina kao njezina nasljednika.

Noem, nekoć Trumpova preferirana kandidatkinja za tu dužnost, izazvala je kontroverze zbog agresivne provedbe imigracijskog zakona.

Nedavno je bila pod pritiskom zbog agresivnih operacija američke Agencije za imigraciju i carine (ICE), koja je dio ministarstva. Ranije ove godine, službenici ICE-a ubili su dvoje američkih državljana u odvojenim incidentima.

BIVŠI VELEPOSLANIK U RUSIJI Kovačević o Trumpovu zaokretu prema Iranu: 'Reagira na burzu munjevito, baš je nepredvidiv!'
Kovačević o Trumpovu zaokretu prema Iranu: 'Reagira na burzu munjevito, baš je nepredvidiv!'

Noemin javni imidž dodatno je narušila skupa reklamna kampanja i navodna afera s jednim od suradnika.

Mullin se smatra pragmatičnim pregovaračem i signalizirao je da će usvojiti umjereniji ton od svoje prethodnice. Na saslušanjima prije potvrde, priznao je da je u prijateljskim odnosima s Noem, ali je rekao da se njihovi stilovi vođenja razlikuju.

Sada se suočava s izazovom provedbe Trumpove tvrdokorne politike deportacije, a istodobno pokušava izbjeći negativne reakcije javnosti.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'
ISTRAGA U VIROVITICI

OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'

Nenad Marković uspio je dobiti natrag svoj identitet, dok Predrag Marković, brat pokojnog Nenada, još čeka pravo otpusno pismo
PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara
TEŠKA VREMENA

PAR-NEPAR Kako se štedjelo gorivo 80-ih, kriza je i tad došla iz Irana. Svaki vozač 40 litara

Čini se da nismo daleko od tog rješenja, premda ga premijer Plenković (još) nije najavio, ali nastavi li se rat s Iranom, posebno u smjeru eskalacije, moglo bi nas čekati i to.
Ovo su nove cijene goriva: Stiglo je još jedno poskupljenje
LOŠE VIJESTI ZA VOZAČE

Ovo su nove cijene goriva: Stiglo je još jedno poskupljenje

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je da će država intervenirati kroz odricanje od dijela trošarina kako bi ublažila pritisak rasta cijena goriva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026