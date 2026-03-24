Markwayne Mullin novi šef domovinske sigurnosti SAD-a

Američki Senat potvrdio je u ponedjeljak senatora iz Oklahome Markwaynea Mullina za novog ministra domovinske sigurnosti s 54 glasa 'za' i 45 protiv. Republikanac Mullin (48) prije toga je bio 10 godina u američkom Zastupničkom domu, a senator je bio tri godine. Njegovo imenovanje uslijedilo je nakon što je američki predsjednik Donald Trump ranije ovog mjeseca iznenada smijenio Kristi Noem s dužnosti ministrice domovinske sigurnosti te nominirao Mullina kao njezina nasljednika.

Noem, nekoć Trumpova preferirana kandidatkinja za tu dužnost, izazvala je kontroverze zbog agresivne provedbe imigracijskog zakona.

Nedavno je bila pod pritiskom zbog agresivnih operacija američke Agencije za imigraciju i carine (ICE), koja je dio ministarstva. Ranije ove godine, službenici ICE-a ubili su dvoje američkih državljana u odvojenim incidentima.

Noemin javni imidž dodatno je narušila skupa reklamna kampanja i navodna afera s jednim od suradnika.

Mullin se smatra pragmatičnim pregovaračem i signalizirao je da će usvojiti umjereniji ton od svoje prethodnice. Na saslušanjima prije potvrde, priznao je da je u prijateljskim odnosima s Noem, ali je rekao da se njihovi stilovi vođenja razlikuju.

Sada se suočava s izazovom provedbe Trumpove tvrdokorne politike deportacije, a istodobno pokušava izbjeći negativne reakcije javnosti.