Marokanci tvrde da su upozorili Madrid na migracijske rizike. Šuica: To se nije smjelo dogoditi

Maroko je prije krize u Ceuti upozorio Španjolsku na migracijske rizike koje donosi nedavna presuda španjolskog suda, rekao je visoki marokanski dužnosnik AFP-u, odbacivši mogućnost neuspjeha kada je posrijedi sigurnosni aparat svoje zemlje. Posljednjih dana gotovo 60.000 ljudi, uglavnom Marokanaca, stiglo je ili je pokušalo stići do španjolske enklave Ceute pješice ili plivajući iz susjednog grada Fnideqa. Brojni imigranti brzo su preplavili španjolsku enklavu, a nakon toga su vraćeni u Maroko.

Pokretanje videa... VIDEO Dubravka Šuica o Ceuti | Video: 24sata/Reuters

Prema riječima visokog dužnosnika, koji je u ponedjeljak navečer dao izjavu AFP-u i još nekim medijima uz uvjet da ostane anoniman, marokanske vlasti upozorile su Madrid na rizik koji donosi nedavna presuda španjolskoga Vrhovnog suda. Njom se propisuje da se neposredna deportacija migranata neće primjenjivati ​​na one koji stižu morem.

"Pojasnili smo da bi nam ovakva presuda mogla stvoriti problem. I to se dogodilo - stvorila je problem", rekao je.

Španjolski premijer Pedro Sánchez u petak je rekao da je aktualna migracijska kriza u Ceuti povezana s glasinom koju šire "mafijaši koji trguju ljudima" i na nepošten način tumače ovu sudsku odluku.

Prema riječima visokoga marokanskog dužnosnika razgovori sa španjolskom stranom započeli su oko "22.-23. srpnja, kada su društvene mreže počele širiti priču" o ovoj novoj presudi.

Istaknuo je da nije bilo propusta marokanskog sigurnosnog aparata.

"Pojednostavljeno je reći da je Maroko trebao jednostavno upotrijebiti silu da ih zaustavi. To upućuje na potpuno nerazumijevanje ovog fenomena", ustvrdio je, kazavši da se provedba zakona ne može nositi s tako velikim brojem ljudi.

"Nije isključivo odgovornost Maroka upravljanje ovim fenomenom", kazao je, dodavši da trošak upravljanja migracijama kraljevstvo stoji godišnje otprilike 500 milijuna eura.

No ipak je potvrdio da su i Rabat i Madrid djelovali "kao pouzdani partneri" i da su nastavili raditi "u savršenoj koordinaciji" po pitanju migracija.

"Sada je na Španjolskoj da pronađe odgovore na izazove koje za sobom povlači ova presuda", zaključio je.

Foto: Violeta Santos Moura

Šuica: Obrana vanjske granice zajednička je odgovornost Europe, Španjolske i Maroka

Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica izjavila je za Reuters da još nije moguće precizno utvrditi što je izazvalo masovni dolazak migranata u španjolsku enklavu Ceutu.

– Prije svega, postoji nekoliko čimbenika i nije lako procijeniti što je bio glavni okidač. Naravno, postoje i druge institucije koje će istražiti što se dogodilo. To nazivaju savršenom olujom. Moglo se raditi o društvenim mrežama, pogrešnom tumačenju odluke španjolskog suda ili državnom prazniku u Maroku. Nije lako to procijeniti, nije lako biti precizan, stoga čekamo istragu drugih institucija, ali to se nije smjelo dogoditi. To je naša procjena – rekla je Šuica.

Istaknula je kako se podaci španjolske i marokanske strane o broju migranata donekle razlikuju, ali da je veliki priljev bio očigledan.

– Jedini problem mogao bi biti to što se brojke marokanske i španjolske strane malo razlikuju, pa mislim da je istina negdje u sredini. Međutim, veliki priljev se dogodio i svi su mu svjedočili. Svi su vidjeli što se dogodilo. Marokanci su bili vrlo spremni i suradljivi u prihvaćanju svih ilegalnih migranata natrag i to je nešto što nas ohrabruje i što mene ohrabruje. Također su željeli reći da je granica zajednička odgovornost. Znamo da je to zajednička europska odgovornost, ali također je odgovornost – njihova i naša – kazala je.

Šuica je naglasila i važnost jedinstvenog provođenja europskog Pakta o migracijama i azilu.

– Želimo biti ujedinjeni i ujedinjeni smo. To je razlog zbog kojeg smo čekali, znate, čekali smo godinama, od 2021. godine, kada je Komisija predložila ovaj Pakt o azilu i migracijama. Tada sam bila u svojem prvom mandatu u Komisiji. Kako bismo postigli jednoglasnost u Europskom vijeću, uspjeli smo je dobiti, svih 27 zemalja je ujedinjeno, a sada ga moraju provoditi na isti način i to je ono što nam je potrebno – rekla je.

Dodala je da su pojedini aspekti krize možda iskorišteni iz političkih razloga.

– Neka od ovih pitanja možda su iskorištena iz različitih razloga, iz političkih razloga, za politiziranje. Ne krivim nikoga, nego samo pokušavam razumjeti što se dogodilo. Vidjet ćemo što će se dogoditi jutros. Ako budu imali zajedničke zaključke, to znači da solidarnost funkcionira, a mislim da se Europa temelji na solidarnosti – poručila je Šuica.

Na kraju je istaknula da zaštita vanjske granice nije samo pitanje Španjolske.

– Moramo nekako zajedno braniti svoju vanjsku granicu. To nije samo španjolsko pitanje, nego i europsko pitanje, pa je riječ o zajedničkoj europskoj odgovornosti, ali i pitanju Maroka. Obje strane moraju biti uključene. Mislim da ćemo od sada biti pametniji – zaključila je.