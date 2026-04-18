TRAŽE ZAŠTITU POLUOTOKA

Marš za Osejavu: Makarani na prosvjedu protiv 'devastacije'

Piše HINA,
Makarska: Udruga SOS Osejava Makarska sudjelovala je u akciji Rezolucija Zemlja | Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Oko 200 građana traži zaštitu Osejava, gradonačelnik Zoran Paunović tvrdi da se prostor uređuje, a ne uništava

Dvjestotinjak Makarana prosvjedovalo je u subotu na "Maršu za Osejavu", kojeg je organizirala Udruga za održivi razvoj Osejava", čiji je cilj zaustaviti daljnju degradaciju​ tog poluotoka i potaknuti mjerodavne županijske i državne institucije na hitno pokretanje postupka njezine trajne zaštite. Iz udruge napominju da poluotok Osejava svojom šumskom i stjenovitom površinom zahvaća 70 hektara i predstavlja prostor iznimne krajobrazne, ekološke i društvene vrijednosti. Makarani su još 2018. godine kroz peticiju s 4.177 potpisa jasno iskazali zahtjev za institucionalnom zaštitom u kategoriji značajnog krajobraza ili park-šume, a udruga je 2020. organizirala veliki javni prosvjed protiv prihvaćanja izmjena prostornog plana kojim je omogućena daljnja devastaciju poluotoka.

Kažu da se gradonačelnik Zoran Paunović često hvastao da je potpisnik peticije, no u pet godina mandata nije poduzeo konkretne mjere da se prostor zaštiti. Građane su na prosvjed potaknuli radovi u sklopu projekta "Uređenje šetnice na Osejavi", te smatraju kako će planirani građevinski zahvati trajno promijeniti prirodni karakter šume i pretvoriti je u uređeni urbani park te potencijalno otvoriti vrata daljnjoj devastaciji šumskog prostora.

"U gradu obilježenom monokulturom turizma, opravdano se pitamo je li doista potrebno svaki kutak prirode dodatno komercijalizirati ili je razumnije očuvati ga kao rijetki prostor mira i prirodne ravnoteže kojeg brojni građani i posjetitelji svakodnevno koriste. Makarski poluotok Osejava godinama je izložen kontinuiranim pritiscima različitih političkih struktura. Gradonačelnik je uoči lokalnih izbora alarmirao javnost upravo zbog tog projekta, no izostanak konkretnih prostorno-planskih mjera pokazuje nesklad između javnih obećanja i stvarnih postupaka. Tek nakon snažnog pritiska javnosti i niza dopisa koje je udruga uputila mjerodavnim institucijama, točka o prodaji državnog zemljišta privatnom investitoru povučena je s dnevnog reda Županijske skupštine, čime je postupak privremeno zaustavljen, ali ne i trajno riješen", navode organizatori.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović je demantirao da se u tom slučaju radi o prenamjeni i devastaciji prostora već upravo suprotno gdje će se urediti postojeća šetnica i postaviti hidrantska mreža. "Na taj način smo mišljenja da štitimo Osejavu koja je u nekoliko navrata gorjela i bila prijetnja gradu", poručio je Paunović.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković komentirala je prosvjed i rekla kako je površno upoznata sa otvorenim pitanjem. Prisjetila se da je bilo kontakata i pisanih dopisa ministarstvu vezano za tu temu. "Prvo ću najprije pogledati sa svojim stručnim službama koje se bave okolišem i prirodom, kontaktirat ću kolege koje su mjerodavne za šumarstvo, pa se može kao i u drugim slučajevima organizirati zajednički sastanak", kazala je ministrica Vučković.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

