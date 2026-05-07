STRAŠNO

MASAKR U LINZU Muškarac (90) ubio ženu i kćer, presudio i sebi

Piše Luka Safundžić,
Mediji navode i kako je na mjestu zločina pronađeno oproštajno pismo

Tri osobe izgubile su život u četvrtak u krvavom zločinu koji je potresao Linz. Kako javljaju tamošnji mediji muškarac (88) je hicima iz vatrenog oružja ubio suprugu i kćer, a potom počinio samoubojstvo. Sve se dogodilo ispred tradicionalne gostionice Lüftner u četvrti Urfahr oko 13:30 sati.

Policija pretpostavlja da je napadač najprije usmrtio svoju 89-godišnju suprugu i 61-godišnju kćer, nakon čega si je oduzeo život. Pošto je oružje pronađeno na parkiralištu, vlasti su rekle da nema opasnosti za građane. 

Austrijski list Koren napisao je kako bi iza zločina mogao stajati spor oko nasljedstva. Navodno je pronađena i oproštajna poruka. Područje oko restorana satima je bilo blokirano. Istražitelji su postavili šatore i ogradili samo parkiralište dok je trajao očevid. Brojni stanovnici ostali su šokirani zločinom. 

- Već me nekoliko ljudi nazvalo da pitaju jesam li još živ - prokomentirao je jedan od stanovnika. Jedna od gošći restorana opisala je i dramatične trenutke samog zločina. 

- Bilo je puno pucnjeva. Gazdarica je jako pocrvenjela u licu i odmah je sve zaključala - rekla je. Treba istaknuti i kako je ovo treći nasilni događaj u Linzu od ožujka.

Ranije je jedan prolaznik izboden u središtu grada, a druga osoba teško ozlijeđena. U travnju je muškarac sjekirom teško ozlijedio zaštitara na Južnom kolodvoru, dok je nekoliko dana kasnije policija u samoobrani usmrtila muškarca koji je, prema navodima vlasti, bio naoružan škarama i špricom.

