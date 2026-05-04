SUMNJA U ŠPIJUNAŽU Austrija protjerala ruske diplomate

Austrijska vlada proglasila je u ponedjeljak tri ruska diplomata personama non grata zbog "šume antena" na krovovima diplomatskih zgrada koje bi se mogle koristiti za špijunažu. Brojne satelitske antene postavljene na zgradama koje koristi ruska država u Beču, posebno na stambenom kompleksu za diplomatsko osoblje, dugo privlače pozornost glavne austrijske obavještajne službe koja već godinama upozorava da bi se te antene mogle koristiti za presretanje satelitske komunikacije drugih država. "Neprihvatljivo je da se diplomatski imunitet koristi za špijunažu", poručila je ministrica vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger putem priopćenja, potvrđujući da su tri diplomata već napustila zemlju. Time se broj ruskih diplomata koje je Austrija protjerala od 2020. godine popeo na 14.

Rusko veleposlanstvo u Beču oglasilo se priopćenjem na svojoj web stranici. Navode da su protjerani diplomati iz veleposlanstva i ruske misije pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) te da će Moskva oštro reagirati na austrijsku odluku, opisavši je kao "ničim opravdanu".

Sylviu Mayer, ravnateljicu glavne domaće obavještajne službe, odnosno Ravnateljstva za državnu sigurnost i obavještajne poslove, novinari su na konferenciji za medije pitali zašto te satelitske antene predstavljaju posebnu prijetnju. Mayer je rekla da to ima veze samo s njihovom veličinom i prirodom.

Beč je važno diplomatsko središte, domaćin OESS-a i organizacija Ujedinjenih naroda poput Međunarodne agencije za atomsku energiju.

Veće zemlje poput Rusije i Sjedinjenih Država često imaju zasebne veleposlanike u Austriji, OESS-u i organizacijama UN-a, a svaki od njih vodi veleposlanstvo ili misiju.

Beč, koji je nakon Drugog svjetskog rata podijeljen na savezničke sektore, dugo je imao reputaciju špijunskog legla, ističe Reuters. Velika diplomatska prisutnost pruža priliku za stacioniranje obavještajnih agenata pod okriljem diplomatskog imuniteta, dodaje.