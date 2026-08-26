MASAKR U SAD-U Upao na večeru pa ubio osam članova obitelji. Među njima i djecu

Muškarac je u nedjelju tijekom obiteljske večere u Billingsu u Montani ubio osam članova svoje obitelji, uključujući četvero djece, a zatim i sebe. Tragedija se dogodila tjednima nakon što su ga roditelji zamolili da se iseli iz njihove kuće, potvrdili su članovi obitelji.

Policija je u nedjelju navečer zaprimila dojavu o pucnjavi i po dolasku čula hice iz stražnjeg dijela kuće, neposredno prije nego je objekt zahvatio plamen. Napadač je identificiran kao 44-godišnji Alan Smith. Žrtve su četiri generacije obitelji, od prabake u devedesetima do sedmogodišnje djevojčice. Istragu je zakomplicirala činjenica da je kuća izgorjela do temelja, a gašenje je kasnilo dok lokacija nije osigurana.

Među ubijenima su Smithova sestra Megan Ghekiere, njezino dvoje djece s bivšim suprugom Bradom Irelandom, 13-godišnji Owen i sedmogodišnja Chloe, te dvoje djece iz njezina sadašnjeg braka, 15-godišnji Landon i 12-godišnja Charlotte Ghekiere. Obiteljska prijateljica je potvrdila da je upravo Charlotte nazvala hitnu pomoć pokušavajući spasiti obitelj.

​- Jedino što znamo je da je Charlotte bila heroj. Nazvala je 911 i pokušala spasiti svoju obitelj. Obitelj želi da se to zna - izjavila je Jennifer Mercer, susjeda i obiteljska prijateljica.

'Bilo je mnogo znakova za uzbunu'

Alan Smith godinama je živio s roditeljima, koji su ga zamolili da se iseli prije par tjedana. U nedjelju se neočekivano vratio na obiteljsku večeru i otvorio vatru. Bivši šogor Brad Ireland opisao ga je kao "pustinjaka" koji je većinu dana provodio sam u sobi. Nije imao posao ni kaznenu evidenciju, iako je znao biti verbalno nasilan.

​- Bilo je mnogo znakova za uzbunu i mnogi su ljudi govorili o tome. Nitko nije slušao - rekao je Ireland za Associated Press.

Adam Ghekiere, Meganin suprug i otac dvoje ubijene djece, bio je na poslu u zračnoj luci kada je preko radijske veze čuo za pucnjavu. Odjurio je prema kući i zatekao ju u plamenu. "Čudovište nije dovoljna riječ da opiše što je učinio", rekao je potpuno shrvan.

*uz korištenje AI-ja