Obavijesti

News

Komentari 0
ŠEST U KRITIČNOM STANJU

Masakr u školi u Turskoj! Devet mrtvih, 13 ljudi ranjeno

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Ensar Ozdemir

Devet osoba, uključujući osmero djece, ubijeno je u pucnjavi u srednjoj školi na jugoistoku Turske u srijedu, rekao je turski ministar unutarnjih poslova Mustafa Ciftci, dodajući da je 13 osoba ranjeno, a šestero ih je u kritičnom stanju

Govoreći novinarima na televizijskoj konferenciji za novinare u pokrajini Kahramanmaras gdje se krvoproliće dogodilo, Ciftci je rekao da je napad bio "osobni" incident. „Ovo je bio isključivo osobni napad koji je izveo jedan od učenika, nije riječ o terorističkom incidentu“, rekao je Ciftci.

Ranije je lokalni guverner rekao da je učenik pucao u srednjoj školi na jugoistoku Turske, u drugom takvom napadu u školi u Turskoj u posljednja dva dana. „Učenik osmog razreda došao je s pet komada oružja i sedam spremnika - za koje vjerujemo da pripadaju njegovu ocu, bivšem policajcu - u svojoj torbi, ušao je u dvije učionice u kojima su bili učenici petog razreda, pucajući nasumično i uzrokujući smrt i ozljede“, rekao je guverner Mukerrem Unluer. Dodao je da se napadač ubio.

Učenici osmog razreda u Turskoj obično imaju 13 ili 14 godina, a oni u petom razredu imaju 10 i 11 godina.

Pucnjave u školama vrlo su rijetke u Turskoj. Na pitanje novinara hoće li vlasti poduzeti ikakve mjere nakon pucnjava ovog tjedna, Ciftci je rekao: „Poduzet ćemo potrebne mjere opreza“, bez navođenja detalja.

Lokalni mediji javili su da je otac napadača uhićen.

PRESUDIO JE SEBI Tragedija u školi u Turskoj! Bivši učenik uletio sa sačmaricom i krenuo pucati, ranio 16 ljudi
Tragedija u školi u Turskoj! Bivši učenik uletio sa sačmaricom i krenuo pucati, ranio 16 ljudi

Televizijska snimka s mjesta događaja u srijedu prikazuje dolazak vozila hitne pomoći u školu gdje su se policija i mnoštvo okupili kod vrata. Ministar pravosuđa Akin Gurlek rekao je na X-u da je pokrenuta istraga o napadu.

Nepotvrđene snimke nadzornih kamera iz škole pokazuju kako napadač puca na dva učenika koji hodaju hodnikom, te nekoliko učenika kako skaču s prozora drugog kata škole dok su pucnji odjekivali po dvorištu.

U utorak je bivši učenik otvorio vatru u školi u jugoistočnoj pokrajini Sanliurfa, ranivši najmanje 16 ljudi, uključujući učenike i nastavnike, prije nego što je počinio samoubojstvo.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'
IZ MINUTE U MINUTU

SAD šalje tisuće vojnika na Bliski istok? Iran: 'Još jedan naš brod uspio je proći Hormuz'

Već punih 46 dana traje rat u Iranu. U Washingtonu je održana prva runda razgovora između Izraela i Libanona, dok SAD istodobno otkriva detalje pomorske blokade Irana, a Teheran poručuje da će je zaobići trgovinom preko svojih granica. Napetosti dodatno rastu nakon što je teretni brod pogođen projektilima u Omanskom zaljevu, Kina zaprijetila protumjerama zbog američkih poteza
Tragedija na gradilištu u Samoboru: Pala dizalica, jedan čovjek poginuo, drugi ozlijeđen
SLETIO I HELIKOPTER

Tragedija na gradilištu u Samoboru: Pala dizalica, jedan čovjek poginuo, drugi ozlijeđen

O događaju je obaviješteno i Državno odvjetništvo. Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati više detalja, rekli su nam iz policije
Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...
IMOVINSKA KARTICA

Bačić kaže da je 18 m2 dovoljno za mladu osobu. Provjerili smo njegove kvadrate, zemljišta...

Dok se mladima nudi takva budućnost, u imovinskoj kartici ministra Branka Bačića sasvim je druga stambena realnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026