Masakr u Sydneyju: Uskoro će optužiti napadača. Vlasti će mijenjati zakon o oružju

Premijer australske savezne države Novi Južni Wales rekao je u srijedu da će parlament zasjedati početkom idućeg tjedna kako bi hitno raspravljao o opsežnim reformama zakona o oružju i prosvjedima, u odgovoru na najsmrtonosniju masovnu pucnjavu u Australiji u tri desetljeća. Chris Minns, premijer savezne države Novi Južni Wales u kojoj se napad dogodio, rekao je na konferenciji za medije da će parlament zasjedati 22. prosinca kako bi saslušao "hitne" reforme, a među njima ograničavanje broja vatrenog oružja po osobi i otežavanje pristupa određenim vrstama sačmarica.

Vlada Novog Južnog Walesa također će razmotriti reforme koje će otežati održavanje velikih uličnih prosvjeda nakon terorističkih činova kako bi se spriječile daljnje napetosti.

"Pred nama je monumentalan zadatak", rekao je Minns. "Ogromna je odgovornost ujediniti zajednicu. Mislim da nam treba ljeto mira i zajedništva, a ne podjela", dodao je.

Otac i sin osumnjičeni su za pucnjavu u nedjelju na Židove koji su slavili početak Hanuke na kultnoj plaži Bondi u Sydneyju, u napadu koji je potresao naciju i pojačao strahove od rastućeg antisemitizma i nasilnog ekstremizma.

Dvojica muškaraca bili su na Filipinima prije napada, u kojem je ubijeno 15 ljudi i za koji se vjeruje da je inspiriran Islamskom državom, rekla je policija u utorak.

Poznato je da mreže povezane s Islamskom državom djeluju na Filipinima i da imaju određeni utjecaj na jugu zemlje. Posljednjih godina svele su se na oslabljene jedinice koje djeluju na južnom otoku Mindanau.

Sadžida Akrama (50) ubila je policija na mjestu događaja, a njegov 24-godišnji sin Naved u srijedu se probudio iz kome nakon što ga je također upucala policija.

Uskoro optužnica protiv napadača

"Bit će formalno optužen, ako već nije, očekujem da će se to dogoditi u nadolazećim satima", rekao je Albanese u podcastu u srijedu ujutro.

Naved Akram je 2019. godine bio predmet kratke istrage australske obavještajne agencije zbog navodnih veza s Islamskom državom, ali u to vrijeme nije bilo dokaza da je predstavljao prijetnju, rekao je Albanese.

Naved će biti ispitan kad lijekovi prestanu djelovati i kada bude prisutan odvjetnik, rekao je šef policije Novog Južnog Walesa Mal Lanyon.

Policija je u međuvremenu rekla da će podići optužnicu protiv Akrama kad njegovo zdravstveno stanje "bude prikladno" za to.

Stotine na sprovodu ubijenog rabina

Stotine ožalošćenih okupilo se u srijedu u sinagogi u Bondiju na sprovodu rabina 41-godišnjeg Elija Schlangera, ubijenog prije tri dana na plaži Bondi.

Schlanger je nedavno postao otac po peti put. Rođen je u Britaniji, ali je posljednjih 18 godina živio u Sydneyju.

Policajci i privatni židovski zaštitari osiguravali su sinagogu.

Na sprovodu su bili premijer savezne države Novi Južni Wales Chris Minns, čelnica savezne oporbe Sussan Ley i lokalna zastupnica Allegra Spender. Premijer Albanese nije bio na sprovodu, a ranije u srijedu je rekao da će doći na sprovod ako bude pozvan.

Pokretanje videa... 01:41 Kamera na automobilu snimila trenutak kada je muškarac razoružao napadača na Bondiju | Video: 24sata/reuters

Američki predsjednik Donald Trump rekao je na događaju povodom Hanuke u Bijeloj kući u utorak da misli na žrtve "strašnog i antisemitskog terorističkog napada".

"Pridružujemo se žalosti za svim ubijenima i molimo se za brz oporavak ranjenih", rekao je.

Premijer pod pritiskom

Albanese se suočava s kritikama da njegova vlada lijevog centra nije učinila dovoljno kako bi spriječila širenje antisemitizma u Australiji tijekom dvogodišnjeg rata između Izraela i Gaze te da nije uspjela spriječiti masovnu pucnjavu.

"Surađivat ćemo sa židovskom zajednicom, želimo iskorijeniti antisemitizam iz našeg društva", rekao je Albanese novinarima.

Među žrtvama su muškarac koji je preživio holokaust, bračni par Boris i Sofia Gurman koji su prvi prišli napadačima prije nego što su oni počeli pucati i desetogodišnja djevojčica Matilda, prema dužnosnicima i medijskim izvješćima.

Zdravstveni dužnosnici rekli su u srijedu da 22 ranjene osobe još primaju njegu u nekoliko bolnica u Sydneyju.

U srijedu su se plivači okupili na najpopularnijoj plaži Bondi u Sydneyju i održali minutu šutnje.

"Jutros definitivno imam osjećaj da se zajednica okuplja i da svi sjede zajedno. Svi tuguju, svi to pokušavaju shvatiti i procesuirati na svoj način", rekao je Reutersu 24-godišnji Archie Kalaf.