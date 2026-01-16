Obavijesti

Maškare preuzele ključeve Pule na mjesec dana. Peđa Grbin: 'Otkrijte što otključavaju...'

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Sasa Miljevic

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin je uz predaju manjeg ključa Damiru Pletikosu Koromanu poručio da otkriju 'što taj ključ otključava' te da idu od vrata do vrata i isprobavaju...

Admiral

Novu vlast u pulskoj Komunalnoj palači u petak poslijepodne preuzele su zamjenica dječjeg gradonačelnika Dora Ukotić i članica Dječjeg gradskog vijeća Maja Čuturilo, dok je ključ, u ime maškarane skupine Veli Vrh - Valmade preuzeo Damir Pletikos Koroman, čime su vlast u Puli simbolično na mjesec dana preuzele pulske maškare.

Pulski gradonačelnik Peđa Grbin je uz predaju manjeg ključa Damiru Pletikosu Koromanu poručio da otkriju "što taj ključ otključava" te da idu od vrata do vrata i isprobavaju, a onaj veći ključ gradske blagajne uručio je, pak, zamjenici dječjeg gradonačelnika Dori Ukotić i članici Dječjeg gradskog vijeća Maji Čuturilo dodajući da će one znati bolje raspolagati gradskim novcem. Ujedno je istaknuo kako ga raduje nastavak maškarane povorke i karnevalske tradicije u Puli.

Pula: Maškare preuzele vlast u Puli
Foto: Sasa Miljevic

"S velikim povjerenjem predajem ključeve malim i velikim maškarama, uvjeren da će našu Pulu čuvati najbolje što znaju. Želim im puno sreće u upravljanju gradom tijekom ovog petog godišnjeg doba, kada Pula postaje veliko, šareno mjesto u kojem svatko može biti ono što želi“, poručio je gradonačelnik Grbin. Sutra, kako je najavljeno, slijedi postavljanje pusta, čime službeno započinje peto godišnje doba.

Pula: Maškare preuzele vlast u Puli
Foto: Sasa Miljevic

Manifestacija Pulski karneval započinje programom za najmlađe pod nazivom „Potraga za karnevalom“, koji će se održavati dvije subote zaredom, 24. i 31. siječnja u središtu grada. Najmlađi će, u pratnji svojih roditelja, moći zakoračiti u svijet mašte, ukrcati se u Veseli karnevalski autobus i zabavljati se uz Čarobnjakovu družinu. Ondje mogu istraživati svijet čarolija uz čarobiranje mađioničara Stefana, oslikavanjem lica uživjeti se u uloge svojih junaka, pogledati predstavu Škola za maškare, sudjelovati u karnevalskim igrama na Forumu i doživjeti pravu čaroliju karnevala.

