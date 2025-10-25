Thompsonov tim o Tomaševiću i ZDS: 'MPT nikad nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu'

Povodom današnje objave gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, gdje navodi kako će on Thompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. prosinca 2025. godine, osjećamo potrebu reagirati i podsjetiti javnost na nekoliko važnih činjenica, javili su iz tima Marka Petkovića Thompsona.





- Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne. Ako gradonačelnik misli na pjesmu "Bojna Čavoglave", u kojoj se nalazi stih "Za dom spremni", važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata - dodaju.



Podsjećaju kako je pjesma "Bojna Čavoglave" već bila predmet sudskog postupaka i da je ista pravomoćno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu. Time je, kako kažu, potvrđeno da njezino izvođenje nije protuzakonito niti protuustavno.





- Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili "ustaše", a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov osobni problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava. Thompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrirane i javno izvođene već gotovo tri desetljeća. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila - dodaju.



Podsjećaju da su koncerti Marka Perkovića Thompsona uvijek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. prosinca u Areni Zagreb, kao i na drugim mjestima gdje nastupa.



- Umjesto podjela među građanima i vrijeđanja branitelja koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umjetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje neovisne Hrvatske. Thompson će i dalje pjevati svoje pjesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a nitko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće spriječiti - kazali su.

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni s podužom objavom. Potvrdio je kako je koncert 27. prosinca 'siguran', ali i kako je Thompsonov tim tražio dodatne datume. Što je odbijeno.

- Thompsonov menadžment je jučer objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. prosinca. Ugovor za zakup Arene je Thompsonov menadžment potpisao s podružnicom Arena još u ožujku ove godine, nekoliko mjeseci prije koncerta na Hipodromu - navodi u uvodu Tomašević.

Potom je pisao o 'spornom ustaškom pozdravu'...

- Podsjećam da smo nakon Thompsonovog koncerta na Trgu, na dočeku rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su nažalost tisuće ljudi s izvođačem uzvikivali taj protuustavni pozdrav. Da je to protuustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i najviši sud u zemlji, Ustavni sud, i proglasio taj pozdrav nedvojbeno ustaškim pozdravom i nedvojbeno protuustavnim, a presudu Ustavnog suda vezano uz taj pozdrav koji je koristio Joe Šimunić je potvrđena i na Europskom sudu za ljudska prava. Podsjećam da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pjevanja ustaških pjesama poput Jure i Bobana u centru grada koje policija nije pokušala spriječiti, a po gradu i na koncertu je bilo pojedinaca koji su nosili ustaško znakovlje, a na kritike oko nepostupanja policije su nadležne institucije okrivile gradsku vlast jer smo dozvolili koncert - naveo je Tomašević.

- Podsjećam isto tako da su taj ustaški pozdrav neki pojedinci uoči koncerta na Hipodromu uzvikivali i u kameru javne televizije pa ih je nekoliko mjeseci poslije niži sud oslobodio odgovornosti i opravdao to velikom uzbuđenosti uoči koncerta. Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - naglašava Tomašević.

- Konzultirali smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu odnosno SDP-om i oni se slažu sa ovim stavom. U sljedećih nekoliko tjedana ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primjerice propisano u pravilima UEFA-e za sportske događaje.