Obavijesti

News

Komentari 9
OGLASIO SE TIM MPT

Thompsonov tim o Tomaševiću i ZDS: 'MPT nikad nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
Thompsonov tim o Tomaševiću i ZDS: 'MPT nikad nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu'
Foto: PIXSELL/

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je kako je koncert 27. prosinca 'siguran', ali i kako je Thompsonov tim tražio dodatne datume. Što je odbijeno

Povodom današnje objave gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Tomislava Tomaševića, gdje navodi kako će on Thompsonu zabraniti koncert u Areni Zagreb 28. prosinca 2025. godine, osjećamo potrebu reagirati i podsjetiti javnost na nekoliko važnih činjenica, javili su iz tima Marka Petkovića Thompsona.

ODBIO MU 2. KONCERT Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu
Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu



- Marko Perković Thompson nikada nije izvodio niti napisao ustašku pjesmu. Njegov glazbeni opus temelji se isključivo na autorskim djelima koja govore o Domovinskom ratu, ljubavi prema Hrvatskoj i vjeri, te su sve njegove pjesme legalne i legitimne. Ako gradonačelnik misli na pjesmu "Bojna Čavoglave", u kojoj se nalazi stih "Za dom spremni", važno je podsjetiti da je ta pjesma nastala u vrijeme Domovinskog rata, kao izraz otpora agresoru i obrane Hrvatske. Taj je pozdrav u tom kontekstu dio povijesne i ratne stvarnosti Hrvatske države, a ne nikakvog ustaškog pokreta iz Drugog svjetskog rata - dodaju.

Podsjećaju kako je pjesma "Bojna Čavoglave" već bila predmet sudskog postupaka i da je ista pravomoćno oslobođena na Visokom prekršajnom sudu. Time je, kako kažu, potvrđeno da njezino izvođenje nije protuzakonito niti protuustavno.

ODUŠEVIO JE FANOVE Poslušajte kako zvuči poznata Thompsonova pjesma u izvedbi Jacquesa Houdeka: 'Divno je'
Poslušajte kako zvuči poznata Thompsonova pjesma u izvedbi Jacquesa Houdeka: 'Divno je'



- Ukoliko gospodin Tomašević smatra da su hrvatski branitelji koji su nosili oznake s tim pozdravom bili "ustaše", a ne pripadnici suvremene hrvatske vojske koja je obranila i oslobodila domovinu, onda je to njegov osobni problem i problem njegovih političkih nalogodavaca, bilo onih iz Hrvatske ili iz njenih istočnih susjedstava. Thompson pjeva svoje pjesme koje su odobrene, službeno registrirane i javno izvođene već gotovo tri desetljeća. Nijedna institucija Republike Hrvatske nikada ih nije zabranila - dodaju.

Podsjećaju da su koncerti Marka Perkovića Thompsona uvijek održavani u skladu sa zakonom, uz odgovarajuće dozvole, te da će tako biti i 27. prosinca u Areni Zagreb, kao i na drugim mjestima gdje nastupa.

- Umjesto podjela među građanima i vrijeđanja branitelja koji su svojim žrtvama stvorili državu u kojoj danas svi slobodno živimo, pozivamo gradonačelnika Tomaševića da pokaže poštovanje prema slobodi umjetničkog izražavanja, hrvatskim zakonima i onima koji su omogućili postojanje neovisne Hrvatske. Thompson će i dalje pjevati svoje pjesme, ponosno, dostojanstveno i s ljubavlju prema domovini, a nitko, pa ni političari koji skupljaju jeftine političke bodove, u tome ga neće spriječiti - kazali su.

PUNO EMOCIJA FOTO Thompsonova nećakinja Lejdi podijelila nikad viđene fotografije nedavnog vjenčanja
FOTO Thompsonova nećakinja Lejdi podijelila nikad viđene fotografije nedavnog vjenčanja

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se povodom najavljenog koncerta Marka Perkovića Thompsona u Areni s podužom objavom. Potvrdio je kako je koncert 27. prosinca 'siguran', ali i kako je Thompsonov tim tražio dodatne datume. Što je odbijeno. 

- Thompsonov menadžment je jučer objavio kako će se jedan od koncerata u sklopu njihove turneje održati u Areni Zagreb. Radi se o koncertu 27. prosinca. Ugovor za zakup Arene je Thompsonov menadžment potpisao s podružnicom Arena još u ožujku ove godine, nekoliko mjeseci prije koncerta na Hipodromu - navodi u uvodu Tomašević.

PREDALI PRIJAVU POLICIJI Antifašisti prijavili Thompsona: Ovaj pozdrav vrijeđa žrtve i to nije pozdrav branitelja Hrvatske
Antifašisti prijavili Thompsona: Ovaj pozdrav vrijeđa žrtve i to nije pozdrav branitelja Hrvatske

Potom je pisao o 'spornom ustaškom pozdravu'...

- Podsjećam da smo nakon Thompsonovog koncerta na Trgu, na dočeku rukometaša, na kojem nije bilo spornog ustaškog pozdrava, u dobroj vjeri dozvolili koncert na Hipodromu na kojem su nažalost tisuće ljudi s izvođačem uzvikivali taj protuustavni pozdrav. Da je to protuustavni pozdrav, nekoliko je puta ponovio i najviši sud u zemlji, Ustavni sud, i proglasio taj pozdrav nedvojbeno ustaškim pozdravom i nedvojbeno protuustavnim, a presudu Ustavnog suda vezano uz taj pozdrav koji je koristio Joe Šimunić je potvrđena i na Europskom sudu za ljudska prava. Podsjećam da je uoči koncerta na Hipodromu bilo pjevanja ustaških pjesama poput Jure i Bobana u centru grada koje policija nije pokušala spriječiti, a po gradu i na koncertu je bilo pojedinaca koji su nosili ustaško znakovlje, a na kritike oko nepostupanja policije su nadležne institucije okrivile gradsku vlast jer smo dozvolili koncert - naveo je Tomašević.

POZNATO I KAD KREĆE PRODAJA ULAZNICA Thompson najavio turneju: Evo u koje sve gradove dolazi i kada
Thompson najavio turneju: Evo u koje sve gradove dolazi i kada

- Podsjećam isto tako da su taj ustaški pozdrav neki pojedinci uoči koncerta na Hipodromu uzvikivali i u kameru javne televizije pa ih je nekoliko mjeseci poslije niži sud oslobodio odgovornosti i opravdao to velikom uzbuđenosti uoči koncerta. Thompsonov menadžment je osim termina za 27. prosinca u Areni, naknadno tražio i termin za koncert 28. prosinca. Koncert 27. prosinca će se dogoditi jer je ugovor potpisan još u ožujku, no koncert 28. prosinca se neće dogoditi, za taj termin nije potpisan ugovor. Ako na koncertu 27. prosinca bude ustaškog pozdrava, neće biti novih Thompsonovih koncerata u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu - naglašava Tomašević.

NIŠTA NE OTKRIVAJU Šuška se: Thompson krajem godine u zagrebačkoj Areni?
Šuška se: Thompson krajem godine u zagrebačkoj Areni?

- Konzultirali smo se i sa koalicijskim partnerima u Zagrebu odnosno SDP-om i oni se slažu sa ovim stavom. U sljedećih nekoliko tjedana ćemo se dogovarati s Gradskom skupštinom oko pravila koja će vrijediti za sve izvođače i organizatore te propisati neprihvatljivost korištenja tog ustaškog pozdrava i bilo kakav poziv na diskriminaciju i rasizam na koncertima i drugim događajima koji se odvijaju u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove - na sličan način kako je to primjerice propisano u pravilima UEFA-e za sportske događaje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke
NEVJEROJATNO

Žestoka tuča pogodila Zagreb! Sve je bijelo! Pogledajte fotke

Žestoka tuča u petak je iza 13.30 sati pogodila zagrebačko područje i u samo nekoliko minuta zabijelila grad. - Odjednom se smračilo i počelo padati. Trajalo je par minuta - rekao nam je jedan čitatelj, a drugi je dodao da je prije samo dva sata na balkonu bio u kratkim rukavima
Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu
ODBIO MU 2. KONCERT

Tomašević zaprijetio: Ako se u Areni bude čuo 'ZDS', Thompson više neće nastupati u Zagrebu

Tomašević je naglasio kako pjevač više neće moći nastupati u prostorima kojima upravljaju gradska poduzeća i gradske ustanove u Zagrebu ako bude povika 'ZDS'. Naravno, privatne koncerte po klubovima mu zabraniti ne može.
FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...
OBJAVILA NOVE FOTKE

FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...

Bivša saborska zastupnica Marina Opačak Bilić sada živi u Slavonskom Brodu, a objavila je i nove fotografije na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025