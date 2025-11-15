Obavijesti

VRAĆALI SE S INTERLIBERA

Ravnatelj škole čiji su učenici napadnuti kod Velesajma: 'Bila je to zasjeda. Ovo je pretužno...'


Jedna je osoba privedena i obrađena, a s obzirom na to da je također maloljetnik i s adresom u Šibeniku, trenutačno se vozi prema Šibeniku gdje će biti predan pritvorskom nadzorniku

Samo dva dana nakon napada na srednjoškolce iz Splitu, grupa tinejdžera s kapuljačama i fantomkama napala je i zadarske učenike koji su posjetili Interliber. Jedan maloljetni napadač iz Šibenika, već ranije prijavljen za nasilje, a sad je priveden i predan pritvorskom nadzorniku.

Napad se dogodio neposredno prije povratka 90 učenika i 12 nastavnika kući. Ravnatelj srednje škole, Tihomir Tomčić, pohvalio je učenike i nastavnike jer su u trenutku napada ostali mirni i nisu pokušali uzvratiti, piše net.hr.

- To je bio iznenadni, podli napad, zasjeda. Nikada u 30 godina ravnateljskog iskustva nisam bio ovako tužan i ogorčen - rekao je, dodajući kako je strah zbog sigurnosti mladih postao svakodnevna briga. 

- Mislim da nikad nisam bi ogorčen kao sad jer se pitam, ljudi moji, gdje smo mi sebe doveli da danas od straha ne možete više slati učenike iz Dalmacije u Zagreb i obrnuto iz Zagreba u Dalmaciju, bez straha da će se nešto desiti, da će ih netko napasti. Pitam se stvarno kud mi to idemo? To je tako tužno, to je pretužno - rekao je.

Jedan napadač priveden

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u subotu da su u petak poslijepodne na Zagrebačkom velesajmu napadnuti zadarski srednjoškolci koji su bili na Interliberu, a jedan o počinitelja je iz Šibenika te je već prije evidentiran za počinjenje nasilnih kaznenih djela.  

- Srednjoškolci iz Zadra su bili tu na Interliberu i upućivali su se prema autobusu kako bi otišli doma i u tom trenutku, u nekoliko sekundi, stvorila se ekipa također mladih ljudi koja ih je napala. Policija je vrlo brzo izašla na teren, krenula je prema počiniteljima. Kao i neki dan, kad je bio napad na novinare na Trgu bana Jelačića, i ova mlada osoba je evidentirana za počinjenje dva nasilna kaznena djela od prošle godine, također prema maloljetnicima - naveo je ministar.

Što se tiče ostalih, rekao je kako na tome policija radi.

Na komentar kako je opet riječ o djeci, Božinović je ustvrdio kako su maloljetnici nerijetko počinitelji takvih nasilnih radnji, ali i žrtve.



- Policija je tu, ponovno bih podcrtao, prilično učinkovita - vrlo brzo dolazi do počinitelja i prijavljuje ih. Što se kasnije tiče, mi zapravo ne znamo dok nam opet ne dođu kao recidivisti - istaknuo je.

