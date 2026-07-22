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nakon pola sata

Masovna tučnjava u avionu: Pilot okrenuo avion i hitno se vratio na aerodrom na Tenerife

Piše Ivan Jukić,
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Masovna tučnjava u avionu: Pilot okrenuo avion i hitno se vratio na aerodrom na Tenerife
Foto: Flightradar24.com
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Iz easyJeta potvrdili su da se let vratio zbog skupine putnika koji su remetili red i ponašali se neprimjereno

Prava drama odvijala se u zrakoplovu kompanije easyJet koji je iz Tenerifa letio prema Liverpoolu. Zbog masovne tučnjave u kojoj je sudjelovalo desetak putnika, pilot je bio prisiljen prekinuti let i vratiti se na polazišni aerodrom. Incident se dogodio svega 30-ak minuta nakon polijetanja, kada je među putnicima izbila tučnjava koja je, prema navodima kontrole zračnog prometa, predstavljala ozbiljnu prijetnju sigurnosti leta. Kapetan je zato donio odluku o povratku na Tenerife, gdje je po slijetanju zrakoplov dočekala policija.

Iz easyJeta potvrdili su da se let vratio zbog skupine putnika koji su remetili red i ponašali se neprimjereno.

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- Takve incidente shvaćamo vrlo ozbiljno i ne toleriramo neprimjereno ponašanje prema našem osoblju - poručili su iz zrakoplovne kompanije.

Dodali su kako su članovi kabinskog osoblja posebno obučeni za ovakve situacije te da im je sigurnost putnika i posade uvijek na prvom mjestu.

Foto: Flightradar24.com

Nakon što je policija iz zrakoplova udaljila putnike koji su sudjelovali u incidentu, avion je ponovno poletio prema Liverpoolu. U njemu je bilo 186 putnika, a svi sudionici sukoba bili su britanski državljani.

Španjolska Civilna garda nije nikoga uhitila, dok je kontrola zračnog prometa izrazila potporu posadi i putnicima koji se, kako navode, sve češće susreću s ovakvim incidentima.

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Zbog prisilnog povratka i policijske intervencije let je u Liverpool stigao gotovo dva sata kasnije od planiranog.

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