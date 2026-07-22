Slike mu se stalno vraćaju: eksplozija, kaos, predmeti koji lete kroz kabinu, kisik-maske koje padaju...
GLEDAO SMRTI U OČI Srbin koji je umalo ispao iz aviona: 'Buka je tu stalno kad zatvorim oči...'
"Eksplozija je ono što pamtim. Buka prije kaosa, buka koja je stalno tu kad zatvorim oči da zaspim.“ govori za Guardian Ljubiša Karović, 61-godišnji srpski poduzetnik. Tako počinje svoju priču o paklu kojeg je preživio 10. srpnja na Ryanairovom letu FR1879. Trebao je to biti običan ranojutarnji let iz Grčke za Njemačku, a pretvorio se u noćnu moru koju će pamtiti do kraja života.
Karović je sjedio na sjedalu 11F, uz prozor, i drijemao kada se dogodila eksplozija. Gromoglasan prasak razbijenog prozora probudio ga je iz sna. U sekundi je kabina izgubila pritisak, a on je bio djelomično isisan van kroz prozor. Odmah je izgubio svijest.
Njegova supruga Svetlana, koja je sjedila u redu 14C, tri reda iza njega, odmah mu je pohitala pomoći...
'Mislila sam da ga gubim': Supruga čoveka iz Srbije umalo isisanog iz aviona Rajanerahttps://t.co/888coYUTTv pic.twitter.com/Dg67mOYQtY— BBC NEWS na srpskom (@bbcnasrpskom) July 15, 2026
Slike se vraćaju: eksplozija, kaos, predmeti koji lete kroz kabinu, kisik-maske koje padaju...
"Potrčala sam i ja. Nitko od kabinskog osoblja nije pomogao. Sve su radili putnici“, prisjeća se Svetlana.
Jedan putnik, za kojeg vjeruju da je Albanac, postao je pravi heroj – uhvatio je Ljubišu i vukao ga unutra, kasnije je pokušavao zatvoriti rupu. Prvo je gurnuo torbu, koja je istog trena isisana van, a zatim kovčeg koji je napokon blokirao otvor.
Ti užasni trenuci u kojima je Ljubiša bio 'napola van aviona' trajali su između jedne i pol i dvije minute.
"Pogledao je smrti u oči i vratio se. Greškom je preživio.“, kaže Ljubišin odvjetnik Vasilis Tsiaras, piše Guardian.
"Sretan sam. Ne sjećam se mnogo toga, glava i vrat me još bole, ali živ sam. Možda je to bio pojas jer sam još bio vezan. A možda je sudbina. Vjerujem u Boga i zahvaljujem mu svaki dan", kaže Ljubiša.
Liječnici upozoravaju da će oporavak biti dug i spor – ovratnik mora nositi barem šest tjedana, nakon čega će odlučiti treba li operacija. Slike se vraćaju: eksplozija, kaos, predmeti koji lete kroz kabinu, kisik-maske koje padaju...
"Ne želim da itko pretrpi ono što se meni dogodilo“, poručuje Karović
Iako hvali pilota koji je brzo i pravilno spustio avion, Karović i njegova obitelj nisu zadovoljni reakcijom Ryanaira. Odvjetnik ističe da posada nije pružila pomoć u kritičnim trenucima, dok aviokompanija tvrdi suprotno. No za Ljubišu Karovića najvažnije je da je živ i da se polako oporavlja – čovjek koji je na rubu smrti bio samo nekoliko sekundi, a danas sjedi na terasi i priča svoju nevjerojatnu priču.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+