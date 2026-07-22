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OPISAO DRAMU NA LETU

GLEDAO SMRTI U OČI Srbin koji je umalo ispao iz aviona: 'Buka je tu stalno kad zatvorim oči...'

Piše 24sata,
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GLEDAO SMRTI U OČI Srbin koji je umalo ispao iz aviona: 'Buka je tu stalno kad zatvorim oči...'
Foto: Facebook, Twitter, Reddit/Canva
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Slike mu se stalno vraćaju: eksplozija, kaos, predmeti koji lete kroz kabinu, kisik-maske koje padaju...

"Eksplozija je ono što pamtim. Buka prije kaosa, buka koja je stalno tu kad zatvorim oči da zaspim.“ govori za Guardian Ljubiša Karović, 61-godišnji srpski poduzetnik. Tako počinje svoju priču o paklu kojeg je preživio 10. srpnja na Ryanairovom letu FR1879. Trebao je to biti običan ranojutarnji let iz Grčke za Njemačku, a pretvorio se u noćnu moru koju će pamtiti do kraja života. 

Karović je sjedio na sjedalu 11F, uz prozor, i drijemao kada se dogodila eksplozija. Gromoglasan prasak razbijenog prozora probudio ga je iz sna. U sekundi je kabina izgubila pritisak, a on je bio djelomično isisan van kroz prozor. Odmah je izgubio svijest.

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Njegova supruga Svetlana, koja je sjedila u redu 14C, tri reda iza njega, odmah mu je pohitala pomoći...

Slike se vraćaju: eksplozija, kaos, predmeti koji lete kroz kabinu, kisik-maske koje padaju...

"Potrčala sam i ja. Nitko od kabinskog osoblja nije pomogao. Sve su radili putnici“, prisjeća se Svetlana.

 Jedan putnik, za kojeg vjeruju da je Albanac, postao je pravi heroj – uhvatio je Ljubišu i vukao ga unutra, kasnije je pokušavao zatvoriti rupu. Prvo je gurnuo torbu, koja je istog trena isisana van, a zatim kovčeg koji je napokon blokirao otvor. 

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Ti užasni trenuci u kojima je Ljubiša bio 'napola van aviona' trajali su između jedne i pol i dvije minute.

"Pogledao je smrti u oči i vratio se. Greškom je preživio.“, kaže Ljubišin odvjetnik Vasilis Tsiaras, piše Guardian.

"Sretan sam. Ne sjećam se mnogo toga, glava i vrat me još bole, ali živ sam. Možda je to bio pojas jer sam još bio vezan. A možda je sudbina. Vjerujem u Boga i zahvaljujem mu svaki dan", kaže Ljubiša.

 Liječnici upozoravaju da će oporavak biti dug i spor – ovratnik mora nositi barem šest tjedana, nakon čega će odlučiti treba li operacija. Slike se vraćaju: eksplozija, kaos, predmeti koji lete kroz kabinu, kisik-maske koje padaju...

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"Ne želim da itko pretrpi ono što se meni dogodilo“, poručuje Karović

Iako hvali pilota koji je brzo i pravilno spustio avion, Karović i njegova obitelj nisu zadovoljni reakcijom Ryanaira. Odvjetnik ističe da posada nije pružila pomoć u kritičnim trenucima, dok aviokompanija tvrdi suprotno. No za Ljubišu Karovića najvažnije je da je živ i da se polako oporavlja – čovjek koji je na rubu smrti bio samo nekoliko sekundi, a danas sjedi na terasi i priča svoju nevjerojatnu priču.
 

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